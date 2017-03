Francois Asselineau, Patrick Cohen : complotisme ou obscurantisme ?

Salut, je suis passé à la conclusion, sans radio , ni télé depuis si longtemps je ne peux écouter leur propagande de bas étages....comme le sont les morpions..

Les propagandiste du NOM, utilisent être autre les bases de l’analyse transactionnelle et l’attaque en meute sur leurs victimes, avec interruption constante..

Cette analyse transactionnelle est utilisée dans la vente, dans le marketing, en politique...mais si dans les deux premiers cas de figure on a affaire à des professionnels dont toutes les parties connaissent cette technique de manipulation, par contre en politique le public lui ne connaît rien de cela

Je vous donne un exemple...le propagandiste lui va toujours se positionner en parole et dans le ton et attitude physique en tant que « parents autoritaire » qui sait tout donc est l’autorité et qui s’adresse toujours au coté enfant soumis de son adversaire...écoute mon petit gars !!!

si celui qui est attaqué n’arrive pas à se sortir de ce schéma , il est foutu...

il doit alors si il veut s’en sortir ne pas répliquer en tant que « enfant soumis » attaqué qui essaye de réagir à une situation ou il est dominé, pour au moins remettre le discours lui aussi en tant que « parent autoritaire », et là on a un combat inaudible mais pas perdu ni gagné, le mieux étant de se replacer si possible soi mème dans la position « adulte » qui ne s’ occupe que de faits prouvables , objectifs etc tout en s’adressant soi même soit au coté adulte de l’autre soit au coté enfant soumis voir enfant adapté...

Dans la vente non forcée lorsque vous rencontrez une personne avec un coté adulte comme vous, là c’est efficace, conscient ,rapide, équitable etc quasiment très sympa...il est bien sur possible d’être naturellement comme cela dans la vie..mais là on parle de technique pour niquer ne pas oublier

Si cela vous intéresse , euh y’a pas mal de lecture..avant que de saisir de manière à bien comprendre les manipulateurs si besoin est..dans la vie amicale de tous les jours..c’est bien sur à jeter à la poubelle..

en vente marketing nous avions les mêmes formateurs que les journalistes et politiciens sur ce sujet, entre autre...

et oui on fait de la politique ou du journalisme comme on vend de la lessive..

merci...désolé d’avoir dérivé un peu ...