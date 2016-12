François Asselineau : rencontre avec un homme digne d’intérêt

@HELIOS

il y a un problème de logique dans votre raisonnement. Si les Français élisent François Asselineau ce sera justement pour sortir de l’Union Européenne, de l’euro et de l’OTAN. C’est donc bien un processus démocratique.

Les positions des autres partis comme JLM ou le FN, je ne les comprends pas. Quand on est franc et qu’on est convaincu que les problèmes de la France viennent principalement de l’Union Européenne, on doit se présenter avec pour programme la sortie, et si c’est ce que veulent les Français alors on est élu démocratiquement, et on le fait directement. Point.

Tout le reste : le referendum, la renégociation (alors qu’ils savent parfaitement que ce n’est pas possible à 28), c’est de la tergiversation qui cache quelque chose. Si on savait réellement d’ou vient l’argent du FN ou de Mélenchon on verrait les choses beaucoup plus claires. Mais on ne peut pas réellement savoir.

Parce ce que c’est bien de cela qu’il s’agit, de politicards financés par des grandes banques ou des groupements d’intérêts (parfois même étrangers !!) bien différent de ceux de la majorité des Français. Le rôle de ces politicards est de jouer les caméléons pour convaincre les Français qu’ils vont défendre leurs intérêts, pour ensuite les trahir au profit de ceux qui les ont payé pour financer leur campagne de communication.

Moi je constate juste qu’Asselineau ne passe jamais à la télé, qu’il doit se débrouiller depuis 10 ans avec les dons des sympathisants UPR (maximum 7 500 euros/personnes, moyenne 100 à 150 euros/personnes) et que malgré cela son mouvement prend de l’ampleur. En face, le Pen et Mélenchon font la une des télés et des journaux en permanence.

Le problème des Français c’est qu’ils n’arrêtent pas de dire que le système est pourri et tout ça, mais je pense qu’ils n’ont pas encore vraiment compris à quel point le système médiatique est vraiment sous contrôle et continue inlassablement à déterminer leur choix de vote, voir même d’abstention.