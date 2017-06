François Bayrou est-il un honnête homme ?

Le personnel politique est-il honnête, à défaut d'être compétent ? Cette question interpelle les Françaises et les Français, depuis quelques semaines, grâce ou à cause de l'affaire Fillon et maintenant de celle du ministre Ferrand.

Bayrou, notre nouveau garde des Sceaux, ministre de la Justice, propose donc une loi sur la moralisation de la vie politique, loi dite : Loi pour la confiance dans notre vie démocratique.

Comme tout bon politique qui se respecte, Bayrou a-t-il privilégié l'intérêt général, dans son projet de loi, ou son intérêt personnel ?

Que dit, en résumé, la potentielle (car elle doit encore subir le filtre, sûrement politicien de gens juges et parties, de la future nouvelle Assemblée) Loi pour la confiance dans notre vie démocratique :

* Interdiction de plus de 3 mandats successifs IDENTIQUES !

Le journaliste du 20 h de TF1, le 1er juin 2017, a fait remarquer à Bayrou qu'il était directement concerné par cette contrainte. "Non ! lui rétorque le garde des Sceaux, mes mandats n'étaient totalement identiques !" Bayrou, en grand politicien compétent qu'il est encore, joue sur les mots. Il a pourtant été élu député 5 fois dans la 2ème circonscription des Pyrénées-Atlantiques : le 12 juin 1988, le 28 mars 1993, le 1 juin 1997, le 16 juin 2002 et le 17 juin 2007. Un vrai notable. MAIS, ses mandats n'ont pas tous été IDENTIQUES, notamment en durée.

En faisant cette proposition de loi et en jouant sur la précision des mots, Bayrou (agrégé de lettres classiques), garde des Sceaux, ministre de la Justice a, effectivement, pensé à son propre intérêt. Au diable l'intérêt général, Bayrou pourra donc encore être élu 3 fois dans la 2ème circonscription des Pyrénées-Atlantiques.

C'est bien joué, mais cela m'horrifie ! Il a vraiment du métier notre nouveau ministre de la justice ! Est-ce cela l'honnêteté intellectuelle ? Non ! Pour moi cela prouve que le ministre Bayrou n'est pas un homme totalement honnête ! C'est un magouillard professionnel ! Tout ce que les citoyennes et citoyens détestent le plus aujourd'hui.

* Obligation d'un casier judiciaire vierge. Vierge de quoi ? Bayrou vient d'être mis en examen il y a quelques jours, le 19 mai 2017, pour diffamation publique. Je pense, connaissant maintenant le garde Sceaux, que dans son projet de loi, la condamnation pour diffamation publique n'interdira pas un politique de se présenter autant de fois qu'il le souhaite, bien qu'il puisse être de nombreuses fois condamné pour ce délit.

Notons que, mis en examen, le garde des Sceaux reste au gouvernement malgré les dires du 1er Ministre : "tout ministre mis en examen devra démissionner !"

Enfin, pour être assez complet, les autres éléments du projet de loi Bayrou :

* Interdiction des emplois familiaux pour les parlementaires et les ministres.

* Interdiction pour les ministres d'exercer une fonction exécutive locale.

* Remboursement au réel des frais des parlementaires.

* Suppression de la réserve parlementaire, cause du clientélisme.

* Suppression de La Cour de justice de la République. Celle qui jugeait les ministres entre eux.

* Certification des comptes des partis politiques, par la Cour des comptes.

* Création d'une banque de la démocratie, apte à prêter aux candidats et aux partis. Le Modem, parti créé et piloté par le garde des Sceaux, est directement concerné !

* Les anciens présidents de la République ne seront plus membres du Conseil constitutionnel.

Bon ! je constate que l'on ne se refait pas. Quand on a passé, comme Bayrou, toute sa vie dans la politique, les gestes instinctifs de ce métier, car c'est un vrai métier (il nourrit une famille et plus parfois), reviennent et vous trahissent, malgré votre volonté de balayer les plus mauvais.

Pour conclure, avec sa Loi pour la confiance dans notre vie démocratique, le garde des Sceaux pourra se représenter encore 3 fois. Si cela arrive, sa loi lui aura permis d'être député durant 8 mandats, et d'atteindre l'âge "respectable" de presque 90 ans !

N'est-ce pas formidable quand on veut redonner CONFIANCE dans notre personnel politique, même démocratique ?

