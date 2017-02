François Bayrou soutient le candidat des « forces de l’argent »

@oncle archibald

Tout le problème des centristes est de n’avoir jamais un parti centriste INDÉPENDANT. A un moment donné, les différents partis centristes (trop nombreux à mon goût) se rallient toujours à l’un des 2 blocs et finissent pas s’y perdre. On en arrive à parler de centre gauche et de centre droit qui est l’ultime preuve de la non existence du centre.

La seule intelligence que je reconnais au FN est d’avoir, décennie après décennie, maintenu son indépendance. Et c’est bien ce que devrait faire les centristes si ils apprenaient le mot patience, quoi que à la vitesse où l’on peut faire et défaire de nos jours, je n’en suis même plus certain.

Les écologistes ayant décidés que l’écologie est de gauche (disons plutôt PS), ont le même problème.

Pourtant le centre, sans vraiment de représentant, est toujours celui qui donne les % nécessaires à la gauche ou à la droite.

Quand je discute politique, au hasard des rencontres, je ne rencontre pas beaucoup d’extrémistes de tous bords et je rencontre énormément de personnes ayant votées droite, gauche ou nul par dépit. Par contre toutes, réclament une meilleure démocratie, une meilleure transparence, une meilleure comptabilité, un vrai rappel à « liberté, égalité, fraternité » , l’abolition des privilèges aux politiques, une meilleure représentation socio-professionnelle, l’abandon du mille feuille, la liberté d’entreprendre, la fin de la tonte des classes moyennes, la réduction du chômage, une école qui enseigne sans faire référence à Kev Adams dans les livres de français (si, si, allez le lire vous même dans les bouquins de vos mômes), etc ... en gros des actes logiques, un axe constant, des effets palpables même si ils sont dans du long terme. Toutes choses bien différentes des derniers quinquennats destinés à faire survivre une classe politique à bout de souffle (et d’idées).

Comme on n’en parle jamais, allez donc lire un peu sur « Nouvelle Donne » ou « Nous Citoyens » et au retour, pouvez vous dire qu’il n’y a rien d’intéressant ou de viable. Le centrisme n’est pas de l’utopie, de la machine à faire rêver des rêves non financés ou du populisme, c’est du réalisme surtout.

Je pense donc que la France est surtout centriste (AVox n’est pas la France) et réclame du « bon sens », 2 mots que l’on entend que trop rarement.

Donc peut être un jour ... et avec moins d’inconnues qu’un parti extrême ou populiste avant l’élection et décevant après.

Plus ma petite couche, pétition apolitique

https://www.change.org/p/pour-le-renouveau-de-la-d%C3%A9mocratie