François Fillon 2007-2012 : de la faillite à la ruine !

Cinq ans après, nous avons désormais tous les chiffres. Incontestables, ils valent mieux qu'un long discours et qu'une dispute purement stérile et politicienne entre la droite et la gauche. Allons droit aux chiffres et voyons le bilan de François Fillon pour la période 2007-2012. Fillon qui disait, en septembre 2007 : "Je suis à la tête d'un État en faillite !". Suite à ce constat sévère et sans concession, qu'a-t-il fait de la France, ce grand donneur de leçons ?

* Dette de l'État stricto sensu (source INSEE, "encours de la dette négociable") :

- en 2007 = 921 milliards ; en 2012 = 1 386 milliards. Soit + 465 milliards (hors organismes sociaux et collectivités territoriales, soit +50%.

- en 2016 (Hollande) = 1 620 milliards d'euros, soit +17%.

Bilan défavorable à François Fillon !

* Dette de la France au sens de Maastricht (source INSEE) comprenant toutes les dettes : État + organismes sociaux et collectivités territoriales :

- en 2007 = 1 252 milliards ; en 2012 = 1 868 milliards. Soit + 616 milliards (au 31/12/2012), soit + 49%.

- en 2016 (Hollande)= 2 147 milliards d'euros, soit + 15%.

Bilan défavorable à François Fillon !

* Croissance économique (source INSEE) :

- en 2007 = + 2,3% ; en 2012 = + 0,2%. En quasi-récession !

- en 2016 (Hollande) = + 1,1%

Bilan défavorable à François Fillon !

* Balance commerciale (source INSEE : FAB-FAB) :

- en 2007 = − 42 milliards ; en 2012 = − 67 milliards. Soit une détérioration de 59%.

- en 2016 (Hollande) = - 47 milliards d'euros, soit 30% d'amélioration.

Bilan légèrement défavorable à François Fillon, mais à mitiger, car notre pays perd des parts de marché, de manière endémique, et n'arrive toujours pas à imposer ses produits à l'international. C'est notre compétitivité hors-prix (prochain article) qui est en cause.

* Taux de chômage (source INSEE, au sens du BIT ) :

- en 2007 = 7,1% ; en 2012 = 9,7%. Soit une détérioration de 260 points de base.

- en 2016 (Hollande) = 9,7%, soit + 0 point de base.

Bilan défavorable à François Fillon ! Hollande a quand même perdu son pari d'inverser la courbe du taux de chômage (c'est celle-là qui compte. Non celle en nombre de chômeurs, qui est stupide !).

* Destruction d'emplois, c'est-à-dire de postes de travail (source INSEE, "ensemble des secteurs marchands (hors agriculture)") :

- en 2007 = 16,3868 millions ; en 2012 = 15,9541 millions. Soit une destruction de 432 700 emplois.

- en 2016 (Hollande) = 16,1749 millions. Soit une création de 220 800 emplois.

Bilan encore défavorable à François Fillon !

Alors ! prendre un pays en faillite, en 2007, et le conduire à la ruine en seulement 5 ans, il fallait quand même le faire. François Fillon l'a fait ! Au regard de ces chiffres, que tout le monde connaît désormais, le terme de ruine, pour l'état de la France qu'a laissé Fillon à Hollande, en 2012, paraît bien adapté. D'ailleurs, c'est à cause de François Fillon − et de son chef : Paul Bismuth − que notre pays a aussi perdu son triple A, le 13 janvier 2012.

Ayant la mémoire courte, François Fillon répète encore aujourd'hui, que la France est à nouveau en faillite − comme celle que Chirac lui a laissée en 2007. Il ose même dire que le quinquennat de François Hollande "est apocalyptique". Apparemment, c'est une constance chez Fillon de voir la paille dans l'œil des autres et, dans la foulée, de nier tout ce qu'on lui reproche... même d'avoir piqué dans la poche du contribuable. Heureusement pour nous, les faits chiffrés parlent définitivement contre François Fillon.

Malgré son triste bilan (2007-2012) et toutes ses affaires, Fillon voudrait encore gouverner ! De qui se moque-t-il… hormis des intuitions de son pays ?

Il est vrai que "Mister Nobody" a repris du poil de la bête depuis qu'il est accablé par 7 chefs d'inculpation. Faut-il pour autant lui confier, à nouveau et pour 5 ou 10 ans, les clés du pays et lui procurer ainsi l'immunité présidentielle, qu'il recherche éperdument pour la même durée ?

Non ! cela sera scandaleux et totalement irresponsable. De plus, notre pays est depuis 2 mois la risée du monde, alors imaginez que François Fillon ou même Marine Le Pen arrive au pouvoir ?

