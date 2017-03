François Fillon : la petite mise en scène organisée par France 2...

Interrogé sur RTL, François Fillon est revenu sur cette séquence de l'Emission politique au cours de laquelle il était confronté à des infirmiéres et des infirmiers d'une maison de retraite...

Une séquence glaçante : devant le personnel hospitalier de la maison de retraite de Bry-sur-Marne, le candidat Fillon défendait le passage aux 39 heures et la nécessité de travailler plus pour ne pas "créer de la dette".

Un véritable dialogue de sourds : François Fillon, implacable, refusait de voir les difficiles conditions de travail de ces salariés qui lui disaient leur désarroi...

Commentant cette séquence, le candidat LR, a évoqué, sur RTL,"la petite mise en scène organisée par France 2, avec juste des responsables de la CGT."

Fillon a fustigé, aussi, des méthodes dignes de la "télé-réalité..."

Pourtant, tous les candidats sont, ainsi, confrontés, lors de l'Emission politique, à des salariés qui remettent en cause le programme du candidat.

François Fillon n'a pas été traité différemment.

Non, François Fillon n'est pas victime d'une cabale ou d'un complot...

Il est normal qu'il soit mis face aux réalités du terrain, d'autant plus que les hommes politiques sont de plus en plus déconnectés du monde du travail.

François Fillon dénonce une "mise en scène", car il perçoit le mauvais effet qu'a produit cette séquence sur les auditeurs...

François Fillon affirme connaître le monde hospitalier, ses difficultés... mais manifestement, il ne comprend pas que ces salariés soient près du burn-out et qu'ils seraient dans l'impossibilité de faire plus.

Ainsi, il serait probablement utile aux hommes politiques d'effectuer des stages en entreprises, afin qu'ils prennent vraiment conscience des réalités du monde du travail...

Une journée passée à accomplir les tâches d'un infirmier pourrait être bénéfique pour ces hommes politiques si éloignés de la réalité...

La simple confrontation, le simple contact avec des gens qui travaillent, qui exposent leurs problèmes, les hérisse.

Ils préfèrent fermer les yeux sur ces réalités...

Manifestement, cette séquence a révélé le candidat Fillon : un personnage abrupt, froid, glacé.

Il éprouve des difficultés à digérer cet épisode, et il se présente, une fois de plus, comme une victime... une tactique éculée qui ne trompe personne.

Le blog :

http://rosemar.over-blog.com/2017/03/francois-fillon-la-petite-mise-en-scene-organisee-par-france-2.html

Vidéo : à 51 minutes