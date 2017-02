François Fillon - « La Ristourne »

@Malatif

Le PS, ce n’est pas la même Droite, c’est la Droite mondialiste des né cons, de Soros, Obama, Killary et Macron... .

On voit des manifestations tous les jours aux USA, financées par Soros.

Il y a bien aux USA une guerre ouverte entre Trump et les globalistes, qui déborde en Europe !







"Nous sommes en train d’entrer dans une nouvelle phase de la mise en place du nouveau système mondial (cf notre dossier sur la réorganisation du monde). La destruction de la classe politique traditionnelle semble enclenchée. Le nouveau système n’en a plus que faire et le fait savoir. Elle est devenue inutile et non recyclable au vu de son efficacité plutôt limitée.

Les nouveaux patrons de la planète que sont les dirigeants de la haute finance vont la donner en pâture aux peuples après l’avoir copieusement utilisée comme interface.La classe politique, aidée des médias dominants, a longtemps tenté de masquer les réels décideurs : la haute finance.

Nous entrons actuellement dans la phase de son lynchage. Et la chose sera d’autant plus aisée que les Etats ont d’ores et déjà été vampirisés (informations sensibles comprises) et les peuples appauvris, désecurisés, trahis et remplis de colère. L’heure est donc aux scandales.(...)