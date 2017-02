François Fillon nous montre son vrai visage, et ça fait peur

excellent article mais on pourrait prendre le cas de tous les parlementaires qui ne vont refusé leur indemnité mensuelle.je prendrais 2 ex.le ministre de la défense qui touche le salaire de ministre et de président régional de bretagne et qu on n as pas vu en campagne mais a été élu quand méme.2e ex la magistrate suédoise dont j ai oublié le nom cette dame c est présenté aux élections dans son pays mais au vu du salaire que touche un parlementaire elle a repassé la frontiére francaise pour étre élue en france car les salaires sont plus intrressant qu en suéde.