François Fillon sera le président élu en 2017

@Tall



Je ne refuse pas d’écrire et j’en ai déjà proposé, mais je ne vais pas non plus me taper 36 refus en regardant des daubes passer dans le même temps .... je préfère alors dézinguer sur une fulgurance en 3 mots ... ça c’est mon trip !

Et que serait agoravox sans ses forums .. ?

C’est eux qui font le site, en fait.

Vous avez mille fois raisons je vous l’accorde, mais une simple question n’avez-vous pas demandez la suppression de votre « compte » car je ne trouve aucun de votre article, or il me semble vous avoir connu ici en 2007.

Oui la modération est un gros problème, sinon le plus conséquent, nous en avons parlé aussi avec moderatus.

Nous partageons les mêmes points de vues mais agoravox sans ses forums ne serait rien.

Oui c’est vrai qu’il y a masse de daubes qui passe, car certains sont « modérateurs » et jouent à supprimer des « articles » de très bonnes factures.

Vous le savez c’est une des raisons pour laquelle pendant 10 années je ne suis pas revenu en créant et vous les connaissez Les Voix du Panda.

Mon état de santé n me permet plus de gérer l’ensemble et le travail phénoménal que demande un forum, que ce soit agaoravox et les voix du panda, qui sont une copie, il faut savoir l’admettre, ce que je fais. A ne pas en douter il faut et c’est le cas j’ai retrouvé plus de 200 personnes qui ont navigue ici et chez moi, mais je n’ai jamais supprimé mon « compte » et j’ai dans un 1er temps laissé des commentaires et j’ai repris contacts et l’on m’a demandé de publier à nouveau depuis pas un seul article n’a fait l’objet d’un rejet donc je ne peux dire que merci car vous savez comment cela se passe.

Donc je vous dis courage et essayer de me faire confiance, je vous en remercie.

Le Panda

Très cordialement