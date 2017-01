François Fillon, sur l’air de la calomnie...

François Fillon, empêtré dans "le Pénélope gate" nous joue l'air de la calomnie et de la légalité.

En juriste, il connaît la loi et ses droits, ou plutôt ses privilèges, et certains en usent et en abusent.... pour sa part, il est de ceux qui en abusent, comme le montrent les salaires exorbitants de son épouse, pour un emploi de collaboratrice...

François Fillon se dit calomnié, insulté, vilipendé... il a lui-même évoqué des "boules puantes", mais les faits sont là, accablants et terribles...

Soupçon de délit d'emploi fictif, abus de biens sociaux, détournement d'argent public...

L'air de la calomnie derrière lequel se cache François Fillon ne trompe personne.

Comment les français pourraient-ils accepter une telle défense, dans un pays qui connaît la crise ?

Eux à qui François Fillon, dans son programme présidentiel, demande des sacrifices, eux qui doivent se soumettre à une augmentation de leur temps de travail, à une diminution de leur salaire...

Les chômeurs, les "assistés" sont montrés du doigt, stigmatisés, mais qui est assisté en l'occurrence ? Qui profite de l'argent public ?

François Fillon qui s'est érigé en chevalier blanc de la politique, se retrouve pris au piège de l'image qu'il a voulu, sans cesse, renvoyer....

Comment ne pas voir en lui un Tartuffe de la politique ?

Il s'est présenté comme un candidat irréprochable, sans tache, un chrétien convaincu, un homme honnête, probe.

Cette image s'effrite de plus en plus au fil des découvertes, une image usurpée et fausse.

Les Tartufferies de François Fillon démasquées, quelles sont les solutions pour essayer de retrouver une crédibilité auprès des électeurs ?

Pour apaiser les esprits, le leader du parti Les républicains a proposé, dans son dernier meeting, une augmentation des petites retraites : une façon de jeter en pâture une promesse électorale pour faire oublier le scandale du "Pénélope gate."

Aux abois, le candidat Fillon en vient à lâcher quelques miettes, pour gagner quelques nouveaux électeurs.

Toute honte bue, sans vergogne, Fillon affiche son bon droit, ses privilèges, sa morgue : le châtelain est si éloigné du peuple qu'il en perd ses repères...

