François Hollande a enfin gracié Jacqueline Sauvage !

@rosemar

C’est vrai que sur les 30 ans de réclusions criminelles encourues....

Être condamné à 10 c’est ne prendre aucunes circonstances atténuantes en compte, bien évidemment...

Vous êtes d’une mauvaise foi sans égale...

S’il vous plait, ayez l’amabilité de ne plus m’offenser par votre méconnaissance des lois et du droit en général... Ou alors allez faire des études de droit peut être y comprendrez vous quelque chose et pourrez enfin vous exprimer de manière éclairée sur le sujet... Et non après la correction de copies de CM2... MERCI