Je préfère le terme FRANCXIT à celui de Frexit un peu trop Anglo-saxon pour évoquer une éventuelle sortie de l’Europe ! Mais que dit-il ? Je dis que cette mascarade a assez duré, l’Union Européenne n’est plus qu’un outil de racket généralisé à la solde de la banque centrale Européenne et de ses sbires. Que les choses soient dites. Le palais du libéralisme anarchique en plein cœur de Bruxelles sonne la déroute des idées humanistes qui semblaient encore nous faire rêver à la fin du siècle dernier. Les temps ont clairement changé, les réseaux sociaux sèment la terreur, les gens s’enfoncent dans les mondes parallèles, l’humanité s’enfuit vers son destin. L’Europe était une idée intéressante mais elle repose sur un concept utopique basé une vision idéalisée de l’humanité. L’Europe n’a pas résisté à la pression des lobbys qui, non contents d’avoir déjà la mainmise sur l’économie de l’Occident et de ses anciennes colonies peuvent se féliciter d’avoir réduit les nations à l’état de sous-traitants dépendants. L’Europe n’a rien de démocratique. Son assemblée est une caricature peuplée de politicards de seconde zone en mal de mandat mais sachant manger dans la main des plus puissants. La politique est aussi un jeu de lèche.

Fin de l’Euro et effondrement économique

Qui peut prévoir ce qui se passera si nous sortons de l’Euro ? J’entends souvent que l’on craint que notre stabilité économique soit gravement atteinte mais dans une Europe ruinée qui voit les dettes des états grimper inexorablement et la pauvreté envahir les foyers qu’a-t-on vraiment à craindre ? Ajoutons à cela les politiques militaires catastrophiques dues à l’allégeance de la communauté à l’OTAN, qui nous ont plongés dans la crise migratoire et dans la terreur des attentats. Que dire de l’action de l’Europe sur l’agriculture et ses choix qui nous incitent à bouffer toujours plus mal pour toujours plus de profits. Aucune idéologie humaniste n’émane de cette structure antidémocratique qui vote à contresens en se foutant éperdument des référendums. L’Euro est un échec pour le peuple, une réussite pour les plus riches.

Pourquoi sortir ?

Peu importe les conséquences il faut sortir de l’Euro, de l’Europe et relancer l’entreprenariat, l’artisanat et les services de proximités. Les derniers traités imposés comme le traité transatlantique ou le traité de Lisbonne sont des insultes à la démocratie, à l’identité des peules et à l’histoire de l’Europe tout entière ! Que Charlemagne ne m’entende pas… La souveraineté nationale seule pour nous garder de l’exigence internationale. La mondialisation à ses limites et le chemin prit n’est clairement pas le bon. Tous nos fleurons industriels sont à la dérive, nos entreprises se portent mal et les villages se vident au profit de villes de plus en plus embouteillées et polluées. Je ne vais pas commencer à sortir la calculette mais j’ai en revanche écouté plusieurs avis de spécialistes au travers de différents articles ou de conférences et d’après ce que je comprends rien ne prouve que l'économie Française ne puisse pas se remettre d’une sortie de l’Euro surtout si elle récupère sa pleine liberté de réformer.

Si l’emploi repart l’économie repart

Seulement pour relancer tout cela il faudrait contrer l’hégémonie des multinationales en favorisant les petites entreprises et les collectifs d’entrepreneurs. Où est passée la France qui n’avait pas de pétrole mais qui avait des idées ? Nous sommes à la ramasse dans tous les domaines qui touchent à la technologie de pointe à quelques exceptions près. Il faut innover pour exporter, il faut créer pour exister. Si nous sommes prêts à reprendre notre destin en mains en relançant nous-même l’emploi et l’économie dans la mesure où un gouvernement mettrait un grand coup de balai dans cette législation poussiéreuse qui nous ferme toutes les portes, nous pouvons sortir de l’Europe et redonner sa souveraineté à notre nation qui n’est plus que l’ombre d’elle-même. Le R.S.I. est une vaste escroquerie, cette loi travail pue le foin, l’emploi en France est calamiteux et en régression constante. Le gouvernement n’a pas su imposer sa loi, Il s’est laissé bouffer par les pressions de Bruxelles et s’est heurté au mur de parlementaires qui protègent les lobbys qui les nourrissent. Nous ne sortirons pas de l’Europe de sitôt je le sais.

À nous d’agir

Quel que soit le gouvernement il se couchera face à la puissance du pouvoir bancaire. Il faut nourrir le moins possible les multinationales et en fonction de notre temps et de nos moyens il faut également privilégier le commerce local autant que possible. Acheté une petite création pour Noël ou un anniversaire vaut mieux que d’offrir un « coffret » tout prêt fait en supermarché ; ce n’est qu’un exemple. Lutter contre la finance c’est chercher tous les moyens possibles pour leur rapporter le moins possible. Sortir de l’Europe et renégocier la dette, la France a trop de contrat pour que les banques ne cherchent pas un compromis.

Ah je rêve

Je rêve… Oui je le sais bien. Beaucoup de sang a déjà bien coulé sur les terres de l’institution prix Nobel de la paix en 2012. Il faut revenir à la raison. L’humanité est belle quand elle est constructive. Je suis pour la sortie de l’Europe et la souveraineté des nations. Non par racisme ou xénophobie mais par respect pour les différentes cultures et modes de vie qui font la richesse de cette humanité. Chacun doit respecter l’espace de l’autre. La vraie liberté c’est de pouvoir vivre selon son bon vouloir. Le monde est vaste, vivons en paix avant de chercher à vivre ensemble.

« C’est une bonne idée d’avoir choisi le référendum, à condition que la réponse soit oui. » Valéry Giscard d’Estaing, le monde 06/05/2005

« Ceux qui n’ont pas voté, on leur demandera de revoter. Il n’y a pas d’autre solution. » Valéry Giscard d’Estaing, Dépêche Reuters 27/05/2005

« On ne pourrait pas revoter ? Qu’est-ce c’est que cette blague ? Il faut revoter jusqu’à ce que les Français comprennent bien quel est l’enjeu. » Valérie Giscard d’Estaing, RTL 11/06/2006

Voilà ce qu’est la démocratie à l’Européenne…