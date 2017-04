Frédéric Bizard, un vétérinaire ultra-libéral accessoirement communicant

Passé de vétérinaire à lobbyiste de la santé en quelques années, Frédéric Bizard a un parcours professionnel pour le moins atypique. Après s’être essayé sans succès à l’entrepreneuriat du bien-être, celui que s’est depuis improvisé « économiste de la santé », semble avoir trouvé finalement sa vocation : il sera communiquant pour le compte de la frange la plus libérale de nos professionnels de santé. Une reconversion réussie qui ne manque pas d’interroger sur la place accordée aux pseudo « experts » dans le cénacle politique.

Parler santé et argent ?

D’ordinaire, les professionnels de santé français ne se mêlent pas ou peu d’économie et de politiques économiques, en raison notamment des spécificités de notre système de santé, fondé sur l’égalité dans l’accès aux soins : peu importe les revenus ou les coûts des soins, chacun sera soigné et traité de la même façon. Il est vrai qu’il y a des failles dans le socle de ces beaux principes, avec le développement de la médecine privée, des complémentaires à la carte ou même des sur-complémentaires. Mais globalement, l’édifice tient encore debout, renforcé notamment par l’obligation d’une complémentaire santé pour tous les salariés depuis janvier 2016. Cet équilibre fragile du système de santé français est néanmoins dû pour partie à un carcan réglementaire que de nombreuses voix dénoncent.

Certains contestent légitimement l’efficacité du système : on pourrait faire mieux pour moins cher, quitte à changer quelques habitudes. D’autres considèrent plus pragmatiquement ces règlementations comme un frein au business : avec par exemple des tarifs maximum imposés de fait par les niveaux de remboursement, le « chiffre d’affaires » ne croît que lors des trop rares revalorisations autorisées, comme c’est le cas avec le tarif de consultation des généralistes. Mais voilà, il est délicat de parler argent lorsqu’on professionnel de santé : ce n’est pas vraiment dans les habitudes du milieu. Alors, il a bien fallu trouver quelqu’un pour le faire. C’est cette tâche ingrate qui a été confiée à Frédéric Bizard, devenu au fil d’une carrière professionnelle mouvementée, le visage public d’intérêts économiques très libéraux dans le domaine de la santé.

« L’expertise » made in USA…

Frédéric Bizard présente en effet le profil idéal : en tant que vétérinaire diplômé, il est à peu près du sérail, ou peu s’en faut. En tout cas, il connait les questions de santé, même si elles concernent au début… surtout les animaux. Passé par les Etats-Unis au sein de l’industrie pharmaceutique au sortir de ses études, il lui a été inculqué « tout petit » une vision plutôt libérale de la santé. « Je voulais entreprendre et j'avais été frappé par la manière dont les Américains géraient leur capital santé. En analysant les raisons qui les poussaient à le faire, je me suis rendu compte que la montée en puissance de l'individu dans la gestion de sa santé était inéluctable, y compris en France », avoue même l’intéressé aux Echos (1). « L’individu » au cœur de la santé : le mot est ainsi lâché dès 2005.

Cette vision individualiste et libérale de la santé, importée des Etats-Unis, ne le quittera plus. Elle sera à l’origine de la fondation de sa première société : Kiria, spécialisée en prestations et produits de bien-être. La philosophie est assez simple : prendre soin de soi, pour soi. L’idée est séduisante sur le papier, mais la sauce ne prend pas : la société est liquidée en 2012. De cet échec entrepreneurial, Frédéric Bizard tire un certain nombre de leçons. Ces dernières, ajoutées à son MBA (Master of Business Administration) et à son passage sur les bancs de l’IEP de Paris lui suffisent apparemment pour s’attribuer le titre « d’économiste de la santé », auquel est généralement accolée l’auréole académique : « Professeur à Sciences Po ».

Seulement voilà, Frédéric Bizard occupe un poste de vacataire en charge d’un cours intitulé « Communication et développement en entreprise ». Point de santé ici, mais un peu d’économie et une grosse louche de communication, son cœur de métier et métier tout court. En bon communiquant, Frédéric Bizard sait que tout est affaire de légitimité ; or en la matière, « Professeur à Sciences Po » est un plus vendeur que « vétérinaire communiquant ». Faute de compétences, tout reste affaire d’image. Car entretemps, Frédéric Bizard est devenu « expert » des questions de santé et (officiellement) « conseil » des professionnels de santé.

Conseils orientés…

Après sa petite mésaventure entrepreneuriale, Frédéric Bizard s’est en effet lancé dans le consulting pour professionnels de santé, via sa société Salamati Conseils. Et les affaires de cette dernière se portent bien ; d’autant mieux que Frédéric Bizard s’est installé confortablement dans le paysage médiatique français : défini comme « brillant » ou « pédagogue » par les professionnels de santé, selon le journal L’Opinion (2), ses adversaires le décrivent comme « caricatural », « populiste » ou « clivant ». En résumé : un bon communicant et un polémiste de la santé qui assure le « show » auprès des médias, bien heureux d’avoir ce genre de profil à grand spectacle sur des sujets santé parfois un peu moroses. Là où le bât blesse, c’est que le conseiller ou l’expert n’est pas forcément là où on le croit : entre un livre financé par le syndicat des chirurgiens de France, et des conférences sponsorisés par des syndicats d’opticiens (3), Frédéric Bizard est surtout payé pour faire passer les messages de tous les lobbys libéraux de la santé.

Porte-voix officieux de plusieurs syndicats de médecins et professionnels de santé, il reçoit en outre l’appui de tous ceux qui, ouvertement ou non, souhaitent donner à notre modèle de santé une coloration économique (un peu) plus libérale, quitte à (beaucoup) renier le principe d’égalité d’accès aux soins sur lequel il s’est construit.

Mas au fond peu importe au communicant Bizard les thèses qu’il défend : tant que quelqu’un paie, il peut être le héraut de toutes les causes. Il y a quelques années, il aurait ainsi contacté plusieurs mutuelles pour proposer ses services et se faire financer un livre (4). Faute de réponse, il a depuis pris le parti du plus offrant, dans le camp d’en face. Communication ne rime pas forcément avec convictions chez Frédéric Bizard. Reste l’efficacité d’un mercenaire de l’information qui a portes ouvertes au Parlement (surtout chez Les Républicains), en toute opacité…

(1) http://www.lesechos.fr/17/11/2005/LesEchos/19542-086-ECH_frederic-bizard-prend-en-main-la-sante-des-francais.htm#cISVvjR5lJW0gVvf.99

(2) http://www.lopinion.fr/edition/economie/frederic-bizard-l-expert-sante-qui-murmure-a-l-oreille-droite-104801

(3) http://www.argusdelassurance.com/acteurs/frederic-bizard-le-vrp-des-ultra-liberaux-de-la-sante.104478

(4) https://www.santeclair.fr/blog/wp-content/uploads/2016/03/2016-02-19-LETTRE-DE-LASSURANCE-Les-IP-ont-elles-un-proble%CC%80mes-mutuelles.pdf