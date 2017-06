Garder la mémoire

Dans la série : on n'arrête pas le progrès :

Bonne nouvelle : on peut retrouver la mémoire.

Qui dira l'importance de la mémoire ?

Non seulement collective, à travers les récits historiques construits.

Mais aussi et surtout individuelle, à l'intérieur des cadres sociaux qui la structure.

De St Augustin à Proust, on a décrit l'importance, la complexité, les ombres et les lumières d'une fonction absolument constitutive de l'homme.

Sans mémoire, c'est l'identité qui s'estompe.

Nécessaire, la mémoire est aussi fantasque et a la fâcheuse tendance à subir des dégradations plus ou moins dommageables, notamment à partir d'un certain âge, surtout si elle n'est plus activement sollicitée. La mémoire s'use...surtout si on ne s'en sert pas.

La mémoire a la caractéristique désagréable de se dégrader, de se perdre, plus ou moins, selon la forme, l'activité, le degré d'attention, le stress, l'âge, occasionnellement ou durablement. On ne peut se souvenir de tout, la mémoire est par nature sélective, heureusement, Mais parfois, elle en fait trop, à nos dépens.

___Mais on a enfin trouvé enfin un moyen de la retrouver.

Comme on peut aujourd'hui aisément retrouver ses clés de voiture, son portable ou toute autre objet malencontreusement égaré. Voire sa belle-mère sur une aire d'autoroute...

Ce n'est pas une blague. On n'arrête pas les progrès de l'informatique, de la miniaturisation et de la géolocalisation.

Votre portable vient à votre secours, par le biais d'un petit objet bien précieux et bon marché. A condition...de pas l'oublier.

Ne balisez plus ! Une micro-balise se souvient pour vous.

Ne perdez plus votre calme, le microtechnologie vient vous rassurer, véritable béquille mémorielle.

Elle est pas belle, la vie ?

Bientôt, on pensera pour vous, foi de Google...