Gibraltar, un « casus belli » ?

La fin de l’Europe commence bien, c’est le temps des retrouvailles. Sont-ce les media les maîtres du temps ?

L’idée que l’on se fait de l’ordre des choses n’est-il pas somme toute équivoque ? Observez bien ce qui se passe et comment cela se passe. C’est étrange, les événements vont désormais à l’envers du temps, isn’it ? Imaginez les légions romaines emprunter à rebours le tunnel sous le Mont Blanc et qu’ils voient de l’autre côté naître .. la Rome antique !

Écoutons ce légionnaire :

« Quels hommes et quelles machines n’avaient pas craint de perforer la terre de part en part et ainsi de braver les dieux sommeillant dans ses entrailles alors que quelques chauve-souris quant à nous avaient suffi à nous mettre en déroute ? »

ou mieux :

« Il me fallait partir du principe que, tant que nous resterions à même de nous penser en train de décroître et de mourir, ce sursaut de conscience et les progrès qui en résulteraient feraient que nous pourrions encore nous bercer dans l’illusion d’aller de l’avant et de maintenir le temps dans le règne du positif. »

http://www.babelio.com/livres/Nadaud-Lenvers-du-temps/343035