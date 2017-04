GOPE - La politique économique et sociale de la France est aux ordres de la Commission européenne, la preuve par 9

Ce n'est plus le Président de la République ni le gouvernement français qui conduisent la politique économique et sociale de la France. Celle-ci nous est en effet fixée annuellement à travers les Grandes Orientations de Politique économique, GOPE, que la Commission européenne adresse à la France en vertu de l'article 121 du Traité sur le Fonctionnement de l'Union Européenne, TFUE, et que nos gouvernants sont dans l'obligation de mettre en oeuvre. En restant dans l'Union Européenne, nous savons avec certitude que la politique économique et sociale de notre pays sera très exactement celle fixée par Bruxelles, celle que nous subissons depuis quelques années avec le démantèlement programmé de nos conquêtes sociales nées du Conseil National de la Résistance.

La France est aux ordres de la Commission européenne

La preuve par 9 que le gouvernement français est désormais une institution fantoche

En vertu de l'article 121 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, TFUE, l'Union européenne adresse chaque année à la France des recommandations pour sa politique économique et sociale. Comment cela se traduit-il dans les faits ? De quelle manière le gouvernement de la France réagit-il à ces recommandations ? Le quotidien des Français et leur modèle social en sont-ils affectés ? Nous possédons les preuves incontestables et irréfutables que c'est l'Union européenne qui décide pour la France. Je vous propose de les examiner.

Dans un précédent article je vous ai livré le secret bien gardé des Grandes Orientations de politique économique pour la France (1). Dans un autre, je vous ai indiqué comment nous élisons aujourd'hui des marionnettes et des larbins (2). Mais rien ne vaut mieux que de se faire son idée par soi même en examinant les preuves à disposition. Celles-ci existent à travers un document émanant du cabinet du premier ministre français : « le programme national de réforme 2015 » (3). Vous pourrez, à loisir, examiner l'annexe 4 de ce programme, rédigé sous forme de tableau synoptique ou, plus précisément, d'un tableau de bord de gestion par objectif. Parce qu'il ne s'agit que de cela.

L'Union européenne fixe, à travers les GOPE, des objectifs à la France, que le Président élu et son gouvernement, s'empressent de mettre en œuvre comme de parfaits exécutants. Le tableau de bord de gestion de la France par objectif comporte des actions à mettre en œuvre, lesquelles vont tendre vers la réalisation des objectifs préalablement définis. Le tableau mentionne les mesures prises en réponse aux recommandations, leur traduction par leur mise en œuvre juridique et, enfin, l'Etat d'avancement du plan d'actions. Jugez-en par vous même.

Il vous suffit de vous reporter aux GOPE 2014-2015 pour la France (4) pour vous rendre compte que nos élus sont, de fait, des exécutants aux ordres d'une instance supérieure. La France, au sein de l'Union européenne, ne dispose plus de son indépendance et de sa souveraineté. Ceci est totalement contraire à l'esprit de la constitution de la 5ème République. Les GOPE sont anticonstitutionnelles. La France est, de fait, gouvernée depuis Bruxelles par des personnes non élues. La souveraineté n'appartient plus au peuple de France qui ne l'exerce plus à travers ses représentants. Les programmes de gouvernement de dix des candidats à l'élection présidentielle 2017 se résumeront à mettre en œuvre les GOPE fixées par l'Union européenne à la France. Seul le candidat du « Frexit », François Asselineau, propose de faire respecter la loi fondamentale de notre pays en sortant de l'U.E par la mise en œuvre de l'article 50 du Traité sur l'Union Européenne et de retrouver ainsi les manettes de notre destin. Notre politique économique et sociale, notre modèle social en général, sont sur le point d'être démantélés sous les coups de boutoir de l'U.E aux ordres des puissances de l'argent (lobbies, multinationales, groupes internationaux, sociétés transnationales, cartels).

Toutes les réglementations et réformes prises en application des GOPE, comme, par exemple, la création de « grandes régions », l'augmentation de la TVA de 19,6% à 20% et de 7% à 10%, les bus « Macron », pour ne donner que trois exemples, figurent bel et bien dans les GOPE 2014-2015 pour la France. Et c'est Emmanuel Macron, en personne, qui a présenté ce programme (http://www.economie.gouv.fr/presentation-programme-national-reforme-2015). Et il feint de ne pas connaître les GOPE l'imposteur, le menteur, l'hypocrite. Toutes les manifestations qui ont eu lieu contre ces réformes fustigeaient l'action et l'initiative du gouvernement alors que les décisions étaient prises, en fait, à Bruxelles. Lorsque l'on livre un combat, il s'agit de ne pas se tromper d'adversaire.

Une prise de conscience rapide s'impose pour ne pas voir se disloquer la France dans les prochaines années et la paupérisation de la société faire des ravages. Vous disposez, à titre individuel, d'une poussière de pouvoir à travers votre bulletin de vote. Le temps de la discorde est révolue. Vous pouvez, collectivement, faire changer les choses si vous choisissez de porter votre choix sur le candidat qui sera le plus à même de garantir l'intérêt commun, l'intérêt collectif et l'intérêt général. Mais une chose est certaine, en restant dans l'Union européenne, vous avez la certitude absolue que la politique économique et sociale sera, à quelques nuances minimes près, la même quel que soit le candidat ou le gouvernement en place, puisque vous avez la preuve que les ordres viennent de Bruxelles. Les tableaux de gestion par objectif se succéderont quelque soit le Président élu si la France se maintient au sein de l'Union européenne. Ce qui est certain, c'est que cette réalité est cachée aux Français. Vos élus vous mentent et vous trompent. Vous en avez la preuve.

Ouvrez ce lien et constatez par vous même en allant à la page 160, l'annexe 4, tout en bas du document.

http://www.economie.gouv.fr/files/programme_national_reforme_2015.pdf

(1) http://www.agoravox.fr/tribune-libre/article/le-secret-bien-garde-les-grandes-190719

(2) http://www.agoravox.fr/tribune-libre/article/23-avril-7-mai-11-juin-18-juin-190539

(3) http://www.economie.gouv.fr/files/programme_national_reforme_2015.pdf

(4) http://ec.europa.eu/europe2020/pdf/csr2014/csr2014_france_fr.pd