Grenfell : les choquantes révélations du Guardian sur la spéculation immobilière des oligarques en cavale

Une enquête publiée le 2 août dans le quotidien anglais The Guardian révèle que plus de 1650 biens immobiliers situés dans le quartier de Grenfell, appartenant à des oligarques et des aristocrates des pays du Golf, seraient volontairement laissés vacants par leur propriétaires – 37 % depuis au moins deux ans.

Ces révélations ont causé une véritable onde de choc chez nos voisins britanniques. Les propriétés huppées sont en effet localisées à quelques centaines de mètres des restes de la Grenfell Tower, qui abritait les plus pauvres et fut ravagée par un terrible incendie qui a couté la vie à 80 personnes et laissé des dizaines d’autres sans domicile fixe.

Pis encore, certaines de ses propriétés appartiendraient à des criminels en col blanc, cherchant à échapper à la justice. Le Guardian dévoile ainsi qu’un des biens immobiliers a été acheté en mai 2014 par Dmytro Firtash, pour 53 millions de Livres sterling. Oligarque ukrainien, il fait l’objet d’une double demande d’extradition vers l’Espagne (2016) et les Etats-Unis (2014), qui le recherchent pour blanchiment d’argent et corruption …

Il rejoint ainsi la longue liste des oligarques en cavale propriétaires de biens immobiliers en Europe de l’Ouest, tels que le russe Andreï Borodine, poursuivi pour malversations financières en Suisse et en Russie, ou le kazakh Moukhtar Abliazov, condamné à de la prison au Kazakhstan et au Royaume-Uni pour détournement de fonds et outrage à la cour, et dont les nombreuses propriétés londoniennes ont été saisies par la justice britannique.

Ce phénomène, loin d’être uniquement londonien, touche en effet de nombreux pays européens. On ne compte plus les propriétés immobilières rachetées par des banquiers, des potentats du Golf ou des oligarques de l’ex-bloc soviétique. En France, les habitants de Vallauris, se souviennent encore de la privatisation de la plage publique par les autorités préfectorales en août 2015, au profit du roi d’Arabie Saoudite, alors en vacances dans les Alpes-Maritimes. Les conséquences se font également sentir à Paris, où 120.000 logements étaient laissés vacants en 2015, alors que le nombre de SDF a doublé en 10 ans.

Il est plus que temps que les pouvoirs publics, plutôt que de réduire les aides accordées aux plus fragiles, s’attaquent sérieusement au problème de la spéculation immobilière mise en oeuvre par l’oligarchie.