Guerre et paix chez les Républicains...

Bonjour Rosemar





« Or moi, c’est de la France et des Français que j’ai voulu, que je voudrais toujours me soucier. Et je crois que les millions de voix qui se sont portées sur moi à la primaire veulent dire simplement ceci : nous autres Français n’en pouvons plus de vos calculs, de vos carrières, de vos histoires.











Des millions de français qui se comptent sur les doigts d’une main, ne représentent pas la France, -tout au plus des nantis- dont le programme de François FILLON ne peut en aucun cas, réduire leur train de vie, ni les mettre sur la paille.





Des privilégiés qui pourraient sans difficulté, se passer de leur carte vitale et souscrire des contrats santé auprès d’ Axa ou d’autres compagnies privées. Une santé privatisée, Sarkozy avant Fillon rêvait de mettre la » santé des français« sous la coupe réglée de son frère, l’homme d’affaires Guillaume Sarkozy, travaillant dans la gestion de la protection sociale. Des milliards détournés pour alimenter







C’est de cette manière que Fillon, généreux et tendre envers lui-même et sa famille et d’une extrême dureté envers les électeurs, entendait se »soucier« des français s’il était élu président.





Détourner les milliards d’Euros du système santé pour irriguer ses copains affairistes et assureurs. Gageons que l’altruisme ne fait pas partie du mode de fonctionnement du politicien Fillon, les affaires en cours ne plaident pas vraiment dans ce sens et là nul procès d’intention de ma part, puisque des enquêtes policières ont révélées que le Groupe Axa aurait déjà versé des sommes de 200 000 Euros, un léger acompte sur le reste à venir dans de futures tractations occultes.





Qu’est ce que 200 000 Euros pour la compagnie Axa, cela n’est pas cher payé pour s’assurer les services d’un politicien cupide, payé pour démolir la Sécurité Sociale des français ?





Non, Rosemar ! les français ne sont pas »désorientés", ils sont en colère et impuissants à modérer les politiciens corrompus dans leur ardeur à détruire la France et les français.





Dans un registre voisin, à quoi sert de reculer l’âge du départ à la retraite des soixante ans et plus, dans un contexte de chômage endémique, si ce n’est de grossir le rang des rsaistes ?





Le reste du programme de François FILLON ne vaut guère mieux tant il pêche contre le progrès social.