Guyane. 3,2 milliards à se partager pour les 1% les plus riches du continent !

La France va donner sans compter plus de 3,2 milliards pour les 1% les plus riches du continent sud Americain. la Guyane.

Et savez vous le pire, ils pleurnichent car ils disent que ce n'est pas assez.

Le continent est peuplé de 420 millions d'habitants.

Ce pays le plus riche de ce continent est composé de 235 000 habitants. 3,2 milliards, c'est 4255€ distribué par personne en de plus à la perfusion continue du contribuable Français pour chacun des habitants actifs et non actifs de ce DOM-ROM. La Guyane est un gouffre financier désastreux que le contribuable Français alimente sans compter. Un désastre de gestion étatique.

Il n'y a aucun entrepreneur d'envergure internationale chez ces plus riches du continent, et de gens qui ont inventé des logiciels ou entreprises mondiales.

Les Guyanais vivent à 90% de la redistribution fiscale.

La production locale de cette région est quasi nulle. La majorité des habitants est à charge.

Le PIB est quasi exclusivement composé de redistribution fiscale. Un peu comme le proche Venezuela, une seule source de richesse. Ici c'est pas le pétrole, mais le contribuable Français.

Le pays le plus riche de l’Amérique du Sud, c'est la Guyane Française. Un paradis du socialisme à la Française pire qu'une caricature.

31% de la population active est fonctionnaire. Et attention pas des fonctionnaires classiques. Non des fonctionnaires privilégiés appointés à la « prime soleil » et reçoivent 30% de plus pour un plus faible travail que leur homologues qui vivent en métropole.

C'est le pays où les individus passent plus de temps à la retraite qu'au travail en raison des avantages sociaux majorés pour DOM-TOM.

Les années de gendarmerie comptent triple pour la retraite. Les gendarmes qui y travaillent peuvent prendre leur retraite à 40 ans et ont la particularité d'avoir une espérance de vie deux fois plus longue en situation de retraite qu'en une carrière complète au travail.

Il y a même des retraités métropolitains de la SNCF ou RATP qui y coulent une retraite. Bien qu'il n'y a jamais eu un métro ou un train, ils bénéficient légalement d'une retraite majorée de prime soleil. Vous savez ces avantages acquis que bénéficient les intouchables des sociétés semi-publiques qui sont des états dans l'état Français.

La Guyane, c'est un Paradis socialiste. Dans chaque mairie de il y a au minimum 3 employés responsables de l'émargement des nouveaux électeurs. Même s'il y a dans l'année que 5 ou 6 personnes à inscrire. Ils sont dé-bor-dés !

La Guyane c'est le paradis de l'emploi fictif et de complaisance.

On est pas de gauche par conviction, mais par volonté de croquer de la redistribution....Le bon plan c'est de devenir fonctionnaire.

Il y a en Guyane plus de syndicats que la totalité d'entreprises de plus de 100 personnes. C'est ubuesque.

Oui, vous pouvez vérifier, c'est a mourir de rire. La paradis de la grève.

37 Syndicats officiels ! A Raison de 2 délégués par entreprises ou services public, il y a des milliers de délégués du personnel et d'heure de délégation ou on discute syndicalisme sur le temps de travail de l'employeur à jouer pétanque et belote.

Syndicats tous subventionnés. Cela permet de faire passer ses notes de frais sur le compte de la collectivité en toute discrétion... Là bas il n'y a pas de « petits profits ».

Et en plus tout le monde est de gauche, tout le monde s'en fout.

Parce que là bas, il y a une gréviculture comme production majeure. Les grévistes ont tous le dernier SUV à la mode pour bloquer les routes. Les images des chaines en continu qui suivent la grève actuelle parlent d'elles même.

Le taux de chômage est supérieur à 23% de la popumation active, il est vrai que là bas il y a plus d'avantages à ne pas travailler qu'a travailler légalement dans le secteur privé ou prendre un risque personnel dans une aventure entrepreneuriale.

Vouloir gagner de l'argent par son talent est mal vu. C'est gauche et extrême gauche maximum. Une fabrique aux jaloux qui engendre l'insécurité et son paroxysme.

Et pourtant la Guyane dispose d'atouts géographiques extraordinaire fertile à la création ou le développement de richesse. On pourrait imaginezren fonction du lanceur Ariane, ses sous traitants, ses pays voisins en manque de tout, le climat tropical, qu'une industrie locale et des entrepreneurs locaux pourrait éclore un plein emploi.

Mais entreprendre c'est mal ! C'est être capitaliste dans cette région où sont les meilleurs revenus de tout le continent sud-americain.

La Guyane a la particularité d'avoir que des fonctionnaires comme payeur d'ISF. Et croyez le, les fonctionnaires sont les plus optimiseurs de niches fiscales. La « solidarité » c'est les autres.

En Guyane, ils votent à gauche, ils vivent de l'état. Le collectivisme est à son paroxysme. Ce sont les plus riche de tout le continent Sud Américain.

Quelle belle vitrine cette Guyane et qui attend les Français qui réclament le socialo-collectivisme et la planification. Voici où part votre argent.

Être les plus riches, les plus aidés, assistés et chouchoutés par l'état et si socialement si malheureux...

Avec le contribuable Français, en Guyane la soupe est bonne.....Et en plus, un petit barrage syndical et la gamelle se remplit sans compter....

Quelques sources pour aller plus loin :

http://h16free.com/2017/03/27/57860-la-guyane-laboratoire-du-socialisme-a-la-francaise

http://la-chronique-agora.com/guyane-paradis-etatique/