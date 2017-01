Gymnastique 2017 : réflexion... Abstention !

@leypanou

si celui à la commande du bateau -qui n’est pas vous- le fait diriger à droite, le bateau ira à droite et vous avec.

Évidemment !!! L’abstention « massive » et le vote blanc n’ont jamais empêché l’élection d’un individu que l’abstentionniste ou le « blanciste » n’auraient pas voulu voir accéder au pouvoir, celui qui imposera Linky, éventuellement par la force de la loi et permettra à des groupes privés, français ou étrangers, de prélever leur dîme sur l’électricité en servant d’intermédiaires inutiles mais forcés entre EDF et le consommateur captif.

Lequel sera de plus ainsi espionné et soumis jour et nuit à des radiofréquences émises par toute son installation électrique y compris dans la chambre des enfants.



Mais ce « pouvoir » que Jean-Luc veut nous « redonner », nous l’avons déjà !

Ah bon ! Première nouvelle ! La majorité des travailleurs est contre la loi El Khomri et cette majorité serait encore plus grande si certains avaient mieux réalisés à quelle point elle leur est hostile.

Or cette loi a été promulguée et les décrets d’application paraissent dont l’effet nocif ne va apparaître que progressivement.

Nous l’exerçons peu, voilà le problème.

Et c’est justement par le vote et uniquement par le vote que nous l’exerçons !

TOUT LE POUVOIR DU PEUPLE RÉSIDE DANS L’ÉLECTION !

En s’abstenant ou en votant blanc le peuple se prive du pouvoir absolu que représente le suffrage universel, pouvoir qu’il a eu dans l’histoire tant de mal à acquérir tant les puissants privilégiés s’y sont opposés car le perdre, eux savaient que c’était tout perdre si le peuple votait pour ses intérêts.

D’ailleurs ce pouvoir, ils l’ont repris à la première occasion, lors de l’invasion de la France par les nazis et ne l’ont reperdu qu’à cause de la défaite militaire de leur allié Hitler.



Il faut être idiot ou malhonnête pour ne pas comprendre ça !!!