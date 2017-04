Le "Revenu universel" ou la loi de la jungle... ? Selon certains journalistes "mainstream", comme ceux du Huffington Post, jusqu'à cinq versions différentes (*) du "RU"-Hamon on été recensées et comparées... Aujourd'hui Hamon tente de sauver sa candidature en déroute en remettant précisément sur les routes de France ses "caravanes Hamon-tour" pour tenter d'en refaire la "promo" !

En outre, il lance sur le net un "simulateur" où chacun est censé pouvoir calculer son potentiel "bonus" dû à cette proposition.

Comme chacun a pu le constater, la poule aux œufs d'or qu'était le "RU" s'est vu considérablement rogner les ailes et ne risque pas trop de s'envoler, même avec les cloches de pâques...

Réduite comme peau de chagrin, à tel point qu'à partir de 2200 € de revenus, pour une famille monoparentale avec trois enfants, la machine commençait à indiquer des pertes de revenu... Test effectué par les journalistes de la revue "Marianne"...

https://www.marianne.net/politique/quand-le-simulateur-de-revenu-universel-de-benoit-hamon-fait-perdre-de-l-argent-aux

"Révisée" suite à une interpellation de leur part, la machine indique désormais "0" pour ce type de situation, mais nous avons également fait le test, du point de vue de la personne seule, sans enfant, mais avec un revenu équivalent, soit 2495€ de salaire, au lieu de 2200+295 d'allocations familiales...

Cette personne sans enfants aurait néanmoins droit, dans ces conditions, à un "RU" de 57€ mensuels, alors que la mère célibataire avec trois enfants à charge n'a donc droit à rien !

On se demande bien où est le social, là dedans, et on comprend qu'il ne s'agit en fait que d'acheter à bon compte, et en fait juste pour un chiffre sur l'écran, les votes des électeurs-gogos qui tomberont dans ce piège, si par chance la poule électronique leur pond un œuf en or virtuel, si modeste soit-il, déjà, sur l'écran de leurs rêves...

Hamon vient encore ainsi d'inventer une nouvelle arnaque politique assez originale : le clientélisme électoral virtuel... "Votez d'abord pour moi, et vous verrez bien si la paye est au bout plus tard..."

Une version "interactive", en quelque sorte, de la démagogie électorale habituelle, mais où l'électeur se fait la promesse à lui-même... Gageons qu'il ne pourra que s'en prendre à lui-même, du reste, par la suite, selon le résultat pourtant couru d'avance...

Mais pour plus de réalisme encore, nous avons refait le test avec le cas, déjà étudié dans nos articles précédents, de notre mère célibataire, entre 18 et 24 ans, avec un enfant en bas âge...

Nous avons étudié son cas selon les critères actuels et selon le simulateur du "RU"-Hamon.

Et à chaque fois sous les deux versions suivantes :

__1 jf avec 1 enfant né le 25/01/2016

sans revenus professionnels - 1 loyer à payer de 400€/mois.

__1 jf avec 1 enfant né le 25/01/2016

avec revenus à temps partiel 475€/mois - 1 loyer à payer de 400€/mois.

Dans le premier cas, la simulation "RU" aboutit à un résultat de 446€, ce qui est cohérent avec la méthode de calcul annoncée ici :

Soit 600€ - (Allocation logement + PAJE) x 27,4% >>> 600-154 =446

Cette personne semble donc devoir vivre avec seulement 446+563 =1009€/mois, au lieu de 1375€, actuellement... !

(Simulation CAF en PDF :

Resultat_ Simulation cas n°1 RSA ALS PAJE )

Toutefois, nous avons refait le calcul en tenant compte de ce dernier paragraphe :

à supposer qu'il soit réellement applicable...

Ainsi nous avons recalculé la majoration augmentée de 10%...

soit 812-446 =366 >>>366+36,6 =402,6€

soit un "RU" hypothétique de 848,6€, au lieu d'un RSA actuel de 812€

soit tout de même au final un œuf en or virtuel de 36,6€/mois...

soit pas même le prix des couches "virtuelles" du petit...

Merci, "Président Hamon"... !

Revoyons ce qu'il en est pour cette courageuse maman, qui, en outre, rêve de s'insérer professionnellement, bien qu'il lui en coûte en frais de garde de l'enfant, en frais de transports, en sus de la séparation d'avec son bébé...

Sans tenir compte des dits frais, en l'état actuel elle gagnerait au total :

654+97 (RSA+PPA) +563 +475 = 1789 €uros/mois

(Simulation CAF en PDF :

Resultat_ Simulation- cas n°2 RSA +activ tps partiel 475€ )

En simulation "RU", et en conformité avec la même méthode de calcul que ci-dessus, le "RU" tombe à 316€... (315,6 stricto sensu...)

Soit, le "RU" remplaçant le RSA et la PPA, selon cette disposition :

un revenu mensuel de :

316 +563 +475 = 1354€euros

soit une perte brute de 435 €uros/mois !

Si l'on applique néanmoins la même méthode de "bonification" que ci-dessus, dont on ne sait pas, au juste si elle s'applique encore, dans ce cas...

On a 654 -316 =338 >>>338 +33,8 =371,8

soit un "RU" hypothétique de :

316 +371,8 =687,8 €uros

soit un revenu total de :

687,8 +475 +563 = 1725,8 €uros

soit encore une perte sèche de :

1725,8 - 1789 = -63,2€uros/mois !

Encore merci, "Président Hamon", pour cette jeune personne courageuse et son bébé qui devra donc être strictement rationné quant aux couches... !!!

A l'approche de Pâques et du premier tour, non seulement Hamon a du rogner sévèrement les ailes de sa poule aux œufs d'or plus "virtuels" que jamais, mais en plus, encore une fois, il nous prend pour des cloches !

Luniterre

( * http://www.huffingtonpost.fr/2017/03/10/apres-l-mission-politique-benoit-hamon-en-est-a-sa-cinquieme-v/ )

Source de l'article :

https://tribunemlreypa.wordpress.com/2017/04/04/hamon-tour-larnaque-en-ligne-et-sur-les-routes-de-france/

