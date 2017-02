Hamon : un programme abandonné avant d’avoir été porté

Depuis que Benoît Hamon a été désigné candidat, on ne parle que de rassemblement. Qu'il s'agisse de postures stratégiques — proposer un rassemblement impossible pour se situer en victime des égos — cela n'a pas tellement d'importance. Il y a sans doute des électeurs qui ont voté pour lui, ou qui ont simplement été séduits par ses idées. Ou qui se posent la question. C'est à eux que je compte m'adresser. Et de manière générale, à tous ceux qui partagent des idées de gauche, au sens où on semble aujourd'hui les situer chez Mélenchon, Jadot, Hamon ou Montebourg (la « gauche » du PS). Mais avant cela, il faut poser quelques bases. C'est le candidat de quoi, Benoît Hamon ? Qu'est-ce qu'il porte ? Quelle légitimité l'entoure ?

Hamon a été majoritairement désigné par une primaire ouverte. La question n'est pas de savoir si ce vote est un rejet de Valls ou non, qu'il fut le fait d'électeurs habituellement extérieurs au parti socialiste ou non. La question est de savoir ce qui a été porté candidat par ce vote.

Premièrement, la primaire ouverte devait désigner un candidat. En ce sens, elle ne désignait ni une ligne politique — puisqu'elle n'était pas la primaire d'un parti — ni un premier secrétaire. Elle désignait le discours qui serait tenu durant l'élection présidentielle. Ni un autre, ni ailleurs.

La période électorale majeure, dans la Ve république, est celle de l'élection présidentielle. Elle nous incite à penser à court terme. Il convient donc de situer le sens de cette primaire, et donc du candidat et du discours qu'elle a permis de désigner, dans le système politique en général.

Le président de la république ne fait pas les lois. Certes, il peut proposer un référendum. Il nomme le premier ministre (qui propose ses ministres), formant ainsi le gouvernement, qui lui, dépose des projets de loi. Et ce gouvernement n'est pas constitué selon le bon vouloir du président : il doit avoir la confiance du parlement, qui peut, s'il lui déplait, le renverser. On abrège souvent cette nécessité en disant qu'un président doit avoir une majorité derrière lui.

Concrètement, la primaire a désigné un projet, porté par Benoît Hamon, mais pas les moyens qui permettent de le réaliser. La primaire ne désigne pas les candidats aux élections législatives qui devront se présenter au mois de Juin pour le défendre. Car la primaire, à l'origine, devait être une « alliance » de partis qui donnait l'illusion d'être « au delà » des partis. Et cette contradiction s'est faite sentir dès le début. Lorsque Jean-Luc Mélenchon et Emmanuel Macron ont refusé, à plusieurs reprises, d'y participer, c'était pour la simple raison que ce qu'ils défendaient était incompatible avec d'autres candidats. Le Parti Radical de Gauche, qui a participé à cette alliance, a ainsi reconnu que le programme du vainqueur était incompatible avec le sien. Non seulement il ne le soutiendra pas, mais en plus, ses députés, qui sont candidats d'un parti qui s'inscrivait dans le cadre de l'alliance formée par la primaire, seraient opposés s'ils étaient élus dans les faits au programme porté aux présidentielles par le vainqueur de cette primaire. Le cas du PRG n'est qu'un exemple. Si l'on retire toutes les composantes de la primaire qui n'ont pas porté de projet compatible avec le vainqueur, il ne reste que le parti socialiste. Benoît Hamon était, avant d'être le vainqueur de la primaire, le candidat du Parti Socialiste : on peut dire qu'aujourd'hui, il l'est doublement.

Pour appliquer le programme de Benoît Hamon, au cas où il gagnerait la présidentielle, il faudra donc une majorité parlementaire qui le soutienne. Comme nous l'avons dit, le candidat ne pourra pas compter sur des alliés traditionnels, comme le Parti Radical de Gauche, qui ne lui a finalement pas apporté de soutien. La logique voudrait donc qu'il puisse compter sur son propre parti. Qui vote PS en avril/mai, devrait voter PS en Juin pour réaliser le programme du PS. Mais le PS et son candidat n'ont pas le même programme. Et cela dépasse les cas particuliers : ce n'est pas le fait de quelques macronistes, ou quelques irréductibles soutiens du gouvernement qui souhaiteraient un droit de retrait. Environ 400 candidats avaient déjà été investis, au moment où Benoît Hamon a été désigné candidat. Tous étiquettés PS, indifféremment, il est cependant possible d'en déterminer le positionnement, la « ligne politique » par rapport à l'orientation politique qui s'est dessinée lors de la primaire. L'incompatibilité entre la vision « sociale-libérale » de Manuel Valls, et la vision « socialiste » de Benoît Hamon a été largement démontrée durant les débats, et affirmée par les candidats. Benoît Hamon a proposé d'abroger la loi travail, qui a cristallisé bien des débats, tout comme il a proposé de revenir sur les traités européens. Nous proposons donc, afin de savoir si Benoît Hamon tenait un discours qui était possible ou non déjà au moment des primaires, de déterminer la ligne politique des candidats déjà investis par le PS aux législatives, selon ces deux tendances.

Au niveau méthodologique, cette opération est assez simple. Pour les députés sortants, nous avons recensé l'ensemble des positions prises dans des scrutins sujets à controverse à gauche : la ratification du pacte budgétaire européen en 2012, qui avait vu naître les premiers « frondeurs », le vote du CICE, du programme de stabilité, et la concrétisation des oppositions dans le vote des motions de censure déposées et/ou signées contre la loi Macron et la loi travail. Les candidats aux législatives de cette année qui étaient suppléants durant le mandat, et qui ont pris part à l'un de ces votes sont ici considérés comme « sortants ». S'ajoute à cela la position prise lors du congrès du Parti Socialiste en 2015, où les oppositions s'étaient déjà bien cristallisées : pour l'essentiel, l'alignement se fit autour de la motion A, représentant la ligne de Jean-Christophe Cambadélis et du gouvernement (ligne à laquelle se sont ralliés les « aubrystes » de la contribution « Pour réussir »), et de la motion B, déposée par Christian Paul et représentant ce que l'on appelle souvent la « gauche du PS », que nous désignons ici comme socialistes. On peut différencier deux intermédiaires : il y a les signataires ou les candidats de la motion B qui n'ont jamais exercé, lorsqu'ils étaient députés, leur pouvoir d'opposition aux lois sociales-libérales. Ceux là ont été désignés par l'appellation « social-libéral (ralliement) ». On y a également ajouté tous ceux qui, à un moment ou un autre, ont tenu un discours d'opposition à la ligne du gouvernement, mais s'y sont pleinement rallié par la suite. Il y a également les candidats qui ne sont pas sortants, mais qui ont signé ou furent candidats pour la motion B. Ceux là, n'ayant pu prouver leur engagement en acte à l'assemblée nationale, ont été désignés sous le terme « socialiste (présumé) », dans le doute du ralliement à la ligne sociale-libérale qui a pu avoir lieu de la part de signataires de la motion B. S'ajoute à cela des positionnements indépendants de ces tendances principales, et tous ceux dont le positionnement n'est pas connu.

En synthétisant toutes ces données (dont le tableau est disponible ici), nous arrivons aux conclusions suivantes :

— sur les 398 candidats investis par le Parti Socialiste aux élections législatives au 20 janvier 2017, auxquels nous avons ajouté Manuel Valls et Florent Boudié, absent de cette liste mais investi d'après Sud-Ouest, 255 (64%) sont tenants de la ligne sociale-libérale du gouvernement (dont 22 (5% du total) le sont par ralliement), 55 (14%) sont tenants d'une ligne socialiste (dont 34 (9% du total) le sont de manière présumée). 82 (21%) n'ont pas de positionnement connu.

— sur les 166 députés sortants investis par le Parti Socialiste selon les mêmes sources, 143 (86%) sont tenants de la ligne sociale-libérale du gouvernement (dont 20 (12% du total) par ralliement), 20 (12%) sont tenants d'une ligne socialiste et 3 (2%) ont affirmé leur indépendance.

En somme, alors que le premier tour de la primaire n'avait pas encore eu lieu, le programme de Benoît Hamon était déjà impossible à mettre en oeuvre politiquement. Même en admettant que tous les députés PS déjà investis seraient élus, sa ligne serait plus que minoritaire. Si Benoît Hamon « forçait la main » en nommant en 1er ministre socialiste (de gauche), la majorité sociale-libérale aurait tout le loisir de le renverser, ou de modifier dans son sens les propositions du gouvernement.

Le paradoxe, c'est que bien que Benoît Hamon soit le candidat du Parti Socialiste, il n'a rien derrière lui pour porter son projet au parlement, excepté une part minoritaire de l'organisation à laquelle il appartient. Il n'a pas non plus le pouvoir de retirer les candidats déjà investis. Les candidats les plus porteurs d'un projet commun seront donc ceux qui s'opposeront aux sociaux-libéraux du PS en Juin : les candidats de la FI (en discussion actuellement avec le PCF) ou de EELV, partis ou mouvements avec lesquels il a affirmé une proximité idéologique.

Benoît Hamon est donc soit obligé de quitter son parti pour former un mouvement porteur de ses idées et présenter des candidats aux législatives qui pourraient les porter au parlement et les rendre applicables, soit obligé d'appeler à voter pour des étiquettes concurrentes aux élections de Juin, ce qui ne serait plus cohérent avec son investiture aux élections présidentielles par le parti socialiste. En un mot, la candidature de Benoît Hamon est incompatible depuis le début d'avec le projet pour lequel il a été désigné candidat par les électeurs de la primaire ouverte. Si les électeurs potentiels de Benoît Hamon veulent voir le programme légitimé par la primaire se réaliser, ils ne doivent ni voter pour lui, ni soutenir sa candidature aux élections présidentielles, puisqu'elle portera, par nécessité, au pouvoir les idées auxquelles ils s'opposent manifestement.

Cette contradiction a déjà commencé à se manifester, avant même qu'il fut, dans les règles, investi candidat. Durant la campagne de la primaire, Hamon était déterminé à abroger la loi travail. Jean-Luc Mélenchon a récemment, dans une vidéo qui lui était adressé, le non-sens de l'investiture de Myriam El Khomri par le parti socialiste. Le candidat socialiste lui a clairement exprimé son refus de remettre en cause cette investiture, tout comme celle de Manuel Valls ou de Bruno Le Roux. C'est ainsi que, petit à petit, ou brutalement, le projet de Benoît Hamon se sera transformé... en celui du gouvernement sortant. Car « l'unité de la gauche » qu'il entend incarner, c'est celle des deux gauches en rupture, rupture qu'il a clairement exprimé un mois durant. Dorénavant, il s'affichera comme un tenant du « rassemblement pour le rassemblement ». Cette unité, il la réalise déjà, à coup de compromis qui iront dans le sens de sa propre majorité... qui est sociale-libérale. Il n'abrogera jamais la loi travail. Ni avec Myriam El Khomri, ni avec les députés déjà investis. Car il n'y a que 577 circonscriptions, en France. Cela veut dire que, par rapport au 20 janvier, il reste 179 candidats à investir. En imaginant même que tous seraient élus, il faudrait que toutes les nouvelles investitures soient sur la ligne Hamon, et que plus de la moitié des candidats dont le positionnement nous est inconnu soit également sur la même ligne pour qu'il ait une majorité. Autant dire que pour le programme socialiste de Benoît Hamon porté par Benoît Hamon, c'est déjà trop tard. À ce titre, les appels aux rassemblements derrière l'impérative candidature Hamon sont soit mal intentionnés, soit complètement contradictoires.