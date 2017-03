Hamon, un sauvetage de l’impossible

C'est fait Le Drian change d'hôtel, il vaut mieux cela que d'avoir de faux amis et au PS il n'en manque pas depuis 1988 où sous l'impulsion de Jaques Delors l'on entre dans la rigueur et la dérégulation des marchés financier et l'adoption de la loi du marché. La porte était ouverte à tous ceux qui n'avaient comme fibre socialiste que la perspective d'une carrière. Au fil des congrès la lutte contre le capitalisme a été effacée des déclarations de principe et ses alliances avec le PC ont été consommées définitivement en 2016, après être longtemps aller à la gamelle pour subsister.

Extrait de la déclaration en vigueur d'Avril 2008.

ART. 1 Etre socialiste, c'est ne pas se satisfaire du monde tel qu'il est. L'idée socialiste relève, à la fois, d'une révolte contre les injustices et de l'espérance pour une vie meilleure. Le but de l'action socialiste est l'émancipation complète de la personne humaine et la sauvegarde de la planète.

ART. 7 Les socialistes défendent un modèle de développement durable qui conjugue la croissance, l'innovation technologique, l'impératif écologique, la création d'emplois, la protection sociale. Les socialistes se préoccupent non seulement de la quantité des richesses produites et de leur distribution, mais aussi de la manière de les produire et du contenu de la production. C'est une société nouvelle, qui dépasse les contradictions du capitalisme, faisant toute sa place au secteur non marchand, que les socialistes veulent bâtir. Le travail humain est un enjeu fondamental, c'est un moyen individuel et collectif d'insertion, de reconnaissance, d'émancipation. Les socialistes refusent une société duale où certains tireraient leurs revenus de l'emploi et d'autres seraient enfermés dans l'assistance.

Je ne veux pas être mauvaise langue, mais chacun peut juger en mettant en regard l'action de ce quinquennat. Ce n'est pas le cas de Hamon qui sans lever l'étendard de la révolte contre le capitalisme a un programme plus en harmonie avec les déclarations de principe feutrées sur les méfaits du capitalisme qu'il ne faut plus affronter de front, car 92% des citoyens veulent le réformer (cevipof) mais ils en retirent un emploi et un revenu et ont glissé globalement à droite.

2012 a suffit à Mélenchon et Hamon va passer aussi à la trappe.

Avec le choix d'Hamon à la primaire nous savons que les sympathisants ont encore la nostalgie d'un PS socialiste et non social démocrate comme le sont la majorité des députés PS, qui poussent Hamon dans la trappe. Le départ de Le Drian sera un signal fort, pour tous ceux qui n'osaient pas franchir le pas. J'ai déjà écrit que le PS n'était plus fondé à représenter la gauche, la gauche n'est pas sociale démocrate, le bilan de Hollande a discrédité le PS. Certes Hamon, est plus proche de la déclaration de principe que de l'action du gouvernement qu'il a souvent critiqué, mais cela ne lui donnait pas le droit de demander à Mélenchon de le rejoindre pour faire gagner la gauche. Alors que la France insoumise avec le PG et le PC ont tiré les leçons de 2012, et que se désister pour Hamon reviendrait à consolider lors de l'élection des députés des gens, qui au sein du PS sont majoritairement opposés à son programme.

Un cheval de Troie.

En fait Hamon est malgré lui le cheval de Troie du centre droit du PS représenté par Valls, Hollande et Macron qui s'est barré. L'on peut s'interroger sur les objectifs de Hamon. J'espère qu'il n'a pas encore l'illusion de vouloir représenter la gauche, puisque le suivre sur un programme de gauche revient à être assuré de faire à nouveau la place aux députés qui lui sont opposés et se retrouver avec un Hollandisme bis soutenu par une majorité de frondeurs à Hamon président qui n'aurait pas de majorité. Nous aurions ce qui serait assez drôle une cohabitation au sein du PS. La fracture est là. Je ne sais pas si Hamon veut relever de ses cendres le socialisme qu'a abandonné le PS dans les actes, malgré ses déclarations de principes qu'ils mettent à la poubelle, comme nous mettons actuellement celles des droits de l'homme. Mais si c'est son intention il va falloir qu'il transforme ses sympathisants en adhérants, sinon il va supporter seul l'échec de la présidentielle et se faire virer. Alors, il vaudrait mieux maintenant qu'il rejoigne avec ses amis la France insoumise et compter sur ce mouvement pour reconstituer un nouveau socialisme, cette société nouvelle que prône la déclaration qui avec Hollande et tous les Valls n'est qu'un mirage.

Un Filoche.

Le départ de tous ces socialistes carriéristes justifie ce que j'écris depuis très longtemps que le PS n'est plus socialiste et que ce serait une bonne chose qu'il implose, car la vie politique est en train de se recomposer et c'est la France insoumise qui va donner une voie à définir avec tous les citoyens qui voudront y prendre part en partant du programme qui a été élaboré.

Il est vrai que le PS dispose de structures importantes consolidées au fil des ans malgré sa chute d'adhésions, pourtant Hamon va finir par friser le ridicule à vouloir prétendre unifier le pays en tant que président alors que candidat déclaré du PS il doit se rendre à l'évidence ses faux amis le laisse tomber.

S'il n'est pas viré du PS il va devenir un Filoche bis.