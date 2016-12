Hollande, condescendant, et du coup Mme Sauvage rit

@Leonard

Ceux qui poussent aujourd’hui des cris d’orfraie « La justice n’est plus... La séparation des pouvoirs n’est plus... » ne semblent pas avoir bien compris que le droit de grâce fait tout simplement partie de notre juridiction française au titre de l’article 17 de la Constitution de 1958 qui s’exerce toujours à ce qu’il me semble. Ce n’est donc en rien un déni de justice. Les mêmes ne se sont pas beaucoup offusqués pour l’affaire Lagarde ou pour le souhait de M. Sarkosy durant son mandat de supprimer les juges d’instruction dans le but évident que les casseroles qu’il trainait au cul, et qu’il traine toujours, ne lui remontent à la figure, ce qui est quand même autrement grave. D’ailleurs le même Sarkozy avait critiqué en juin 2006 la grâce présidentielle « Si un jour je devais avoir des responsabilités, l’une des premières choses que je ferais, c’est de supprimer le droit de grâce et l’amnistie ». Mais dans un décret pris le 23 décembre 2008 il a gracié 27 condamnés dont Jean-Charles Marchiani préfet du Var, condamné à 4 ans de prison dans une affaire d’abus de biens sociaux et trafic d’influence.

Quant à Mme Sauvage elle a fait 4 ans de prison ce qui est une peine déjà conséquente. Il est bien facile à présent pour ceux qui ignorent tout de ces drames familiaux de lui reprocher ses actes ou son inaction (qu’auraient-ils fait eux ?) mais une grande partie des français trouve que cette mesure de grâce est équitable, tant il vrai que la loi ne peut être séparée de l’Esprit des Lois.