Hollywood au fond de l’abîme

Cette nuit, au moment de décerner l'oscar suprême, ils se sont trompés de film nommant "La la land" alors que "Moonlight " était le seul et l'heureux gagnant.

Déjà que "La la land ", cette daube décadente, sans histoire, sans personnages, comédie musicale faiblarde, ait pu être couronnée dans presque tous les festivals est pour moi la preuve que tout est acheté. Cela a dû être un jeu entre producteurs. Je ne sais quoi.

Ainsi Emma Stone est "meilleure actrice " et pas Natalie Portman dans "Jackie" qui fait une composition fabuleuse, autrement plus difficile ! Mais "Jackie" , c'est l'histoire de la révolte d'une femme contre l'establishment. Comment cette femme, Jackie Kennedy, a organisé les funérailles de son mari que les autres voulaient jeter sous terre en vitesse, cet autre qui était un tel danger pour tant d'ennemis, sûr qu'il ne faut pas trop réfléchir la-dessus. Que Larrain, le metteur en scène de "Jackie" soit un magnifique cinéaste , on s'en fout.

Autre film cité, non récompensé, "Tu ne tueras point" de Mel Gibson qui est le plus grand film, le plus humain qui ait jamais été fait sur la guerre.

Mais le talent, à Hollywood, n'est pas le sujet de leur cérémonie.

Il faut dire qu'on n'est pas raciste !

Mais le racisme n'existe pas entre gus d'une même classe sociale !

Il ne va pas y avoir de racisme quand le black qui joue avec toi est Will Smith ! Ce n'est pas le dealer qui t'empêche de rentrer chez toi !

Par ailleurs, qu'est-ce qu'ils nous racontent qu'il n'y a pas de racisme à Hollywood ? Ce n'est pas parce qu'ils mettent un black par-ci par-là, qu'il n'y a pas quand même une préférence locale ! Et les actrices d'un certain âge, elle ont des rôles ? Quelle leçon ils viennent donner !

Ah ! Trump est un monstre !

Si cela est, c'est un monstre, né d'un pays monstrueux. Un pays qui passe son temps à espionner, à bombarder, à voler la terre entière. Et tout ça avec le fric de son peuple appauvri !

Ah ! Il était beau leur Obamaboule, marionnette du fameux complexe militaro industriel. Mais là Hollywood était chez Tiffany, ils ne se sont rendu compte de rien.

Chez nous, hier soir, Ruquier a regretté qu'on n'ait pas encore tué Trump... Et a laissé rire, comme des tordus, ses gentils invités, Burggraf posant la question : "Comment faire pour empêcher les licenciements !" Hihihihihihihihihihihi ! Comme c'était drôle.

Drôle de spectacle, messieurs les gens du spectacle.

Heureusement qu'aux César, il y a eu Ruffin.

La révolte gronde.

Votre décodex se lit à l'envers.

Il y a une morale naturelle.

Et la médiocrité, le mensonge, la corruption, la décadence finissent par peser plus lourd qu'un camion de parpaings au pied d'un ange foudroyé.