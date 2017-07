Humeur : appeler un chat... un chat ! Et oser prononcer égorgement

@Massada





Comme plus haut, je rappelle que je m’arrêtais au fait... mal nommé.





Cela dit, vous avez raison de faire ces rappels mais j’y ajouterai que l’égorgement vient de plus loin. Le fait qui est un lieu géométrique, un évènement (mythique diront les rationnalistes) commun, quasi fondateur (refondateur pour la plus ancienne) pour les trois religion « du Livre » est bien Abraham prêt à sacrifier un fils par égorgement à la demande de Dieu, cela pour preuve de sa foi et de son obéissance...





Le christianisme s’en est lui-même imprégné qui a dévié l’acte sur un agneau et qui le transfère sur le sacrifice rédempteur du Christ... devenu pour les catholiques « l’agneau de Dieu ». Le cœur de la messe pour ces derniers est bien ce sacrifice, l’adoration du corps et du sang du christ préparée par la Cène « ceci est... prenez et buvez... etc ». Les protestants ont su se défaire de cette mystique et privilégier la prière par rapport à la théâtralisation sacrificielle.