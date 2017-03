Il a la baraka, Obamacron ! La France copie les Etats-Unis

Les plus de soixante ans se souviennent de cette folle époque quand Johnny parcourait au guidon de sa Harley la route 66 et que la jeunesse découvrait les blue-jeans. Les épiceries se mettaient à vendre du coca-cola et dans les rues on s’exclamait, US go home ! La France du général de Gaulle était défiante vis-à-vis des Etats-Unis alors qu’elle en épousait bien des traits. Si bien que d’habiles observateurs ont déclamé que ce qui se passait en Amérique arrivait avec dix ans de retard en France. Ce constat vaut pour la culture et la politique mais pas pour les technologies qui maintenant, arrivent à peu près dans le même temps, dans les pays développés du moins.

C’était il y a presque dix ans, en novembre 2007, les Américains propulsaient Barack Obama à la Maison Blanche. En mai 2017, il se pourrait qu’Emmanuel Macron parvienne à l’Elysée. La comparaison entre les deux hommes paraît évidente, même si on peut penser que Obama a plus de « coffre » que Macron qui subit les moqueries des populistes de notre douce France. Une comparaison entre deux hommes charismatiques s’avère bien superficielle pour sonder la vie politique des nations. En fait, la comparaison va bien au-delà de ces deux personnalités et l’on peut trouver quelques solides similitudes entre les tendances politiques traversant la France et les Etats-Unis.

Les Etats-Unis sont de plus en plus clivés. Ce phénomène n’échappe pas aux deux partis historiques qui lors des élections de 2016 ont montré quelques fractures. Les Démocrates ont été tiraillés entre une tendance gauchisante incarnée par Bernie Sanders et une mouvance classique représentée par une Hillary Clinton jugée candidate de l’establishment. Les Républicains ont été fracturés entre une tendance improbable, décadente, protectionniste, populiste, incarnée par Donald Trump et une mouvance plus classique et historique représentée par les nombreux perdants des primaires républicaines, Jeb Bush notamment. Les similitudes sont flagrantes même si elles n’indiquent pas les spécificités culturelles, historiques et politiques propres aux deux nations.

Hamon = Sanders. Macron = Obama. Fillon = Bush. Le Pen = Trump.

Ces quatre équations permettent de montrer une similitude dans les sensibilités politiques de part et d’autre de l’Atlantique. De Hamon et du PS à Macron et au Centre, une aile démocrate est possible. De Fillon à Marine, une aile républicaine se dessine sans être possible pour l’instant. Cette analyse est simple et limpide. Elle décrit des tendances et ne porte aucun jugement de valeur. Le bipartisme est la solution la plus « naturelle » en démocratie. Et aussi la plus efficace comme en atteste le déroulement des scrutins électoraux en France. Mais la France étant soumise aux passions politiques et aux caprices, elle est traversée par une bonne dizaine de courants politiques. Pour les uns c’est la marque d’une bonne santé démocratique, pour les autres, c’est le signe d’une pathologie mégalopathe.

L’hypothèse Macron devient probable compte tenu des événements. Contrairement à Obama qui suscita une adhésion quasi religieuse chez nous en 2007, Macron n’impacte pas aussi largement mais il séduit. Je me risque à suggérer que c’est le choix le moins mauvais. Une sorte de joker joué par temps de crise majeure de notre pays. S’il est élu, Macron aura un ou deux mandats pour réussir. Marine le Pen ne pourra gagner qu’en 2027 si Macron déçoit, comme ce fut le cas de Obama dont le parti a préféré pour lui succéder une ancienne de l’establishment dans un contexte délicat, une Clinton qui n’a pas été à la hauteur.