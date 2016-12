Il est très facile de rester socialement immobile en France

Commune de Paris, CNR, Front Populaire, modèle social, Droit du travail... tous ces slogans sociaux largement vidés de sens servent encore d'étendards à tous ceux qui ont fait de l'immobilisme social et du conservatisme économique leur fonds de commerce.

Les Français (pas tous mais une minorité bruyante et peu occupée par le travail) ont trouvé une solution imparable pour rester immobile tout en se prétendant généreux et désintéressés : le culte des avantages acquis (du temps de la vapeur), du conservatisme social et de l'immobilisme économique (dont F Hollande fut le meilleur représentant durant presque tout son quinquennat) permettent tout à la fois :

- d'adopter une posture avantageuse ("je suis jeune et généreux moi alors que vous êtes vieux et cupides")

- de prétendre aller dans un (pseudo) sens de l'histoire

- de récolter à peu de frais les mécontentements et ressentiments sociaux tout en prétendant qu'on pourrait raser gratis en "prenant aux riches"

- de prendre pour modèle (mais sans jamais l'avouer) les pays communistes (le "bon communisme" à l'image du "bon chasseur" du sketch des inconnus)

- de refuser l'effort et le travail (ou encore de prôner un travail phantasmé qui ne prendrait pas plus de 3 heures par jour)

- de refuser la concurrence car elle mettrait en porte à faux des services publics ne travaillant plus que pour eux-mêmes

- de refuser aux pays pauvres la possibilité de prendre leur place économique et sociale parce que les bonnes places seraient éternellement réservées aux pays "riches"

Le pays des "béta bloquants" et des antibiotiques sociaux

Tout comme les antibiotiques utilisés à mauvais escients rendent les malades déprimés et insensibles aux traitements, le social à trop forte dose (comme il est administré depuis les années 80) rend la population à la fois passive, sans réelles protections pour l'avenir et dépendant pour vivre d'un Etat qui lui même emprunte en leur nom.

Etre "de Gauche" pour éviter de sortir de sa zone de confort idéologique

Se revendiquer de Gauche permet encore de s'épargner toute réflexion sur l'avenir économique et social du pays, de vivre dans sa zone de confort sans réfléchir même à la soutenabilité de ces impasses sociales et financières à la française (le social étant devenu une industrie lourde et fragile en France).

Pour sortir de l'ornière nous allons devoir faire le deuil de certaines illusions sociales

la fête de la consommation et du social (une sorte de père Noël permanent) ne reprendra pas de sitôt en occident (avec une planète surpeuplée et surexploitée c'est totalement exclu) et plutôt que de rester éternellement sur le quai face à cette vague de la mondialisation et de la globalisation notre pays ferait bien de réellement prendre ce train en marche.