"Il ne se passe jamais rien dans ce lycée." C'est ainsi que s'exprime une collègue... Evoquant une classe de seconde, dont la plupart des élèves sont bavards, peu travailleurs, je lui fais part de mon mécontentement et de ma volonté de signaler le problème à l'administration... C'est alors qu'elle m'assure de son soutien et déclare : "Il ne se passe jamais rien dans ce lycée", stigmatisant une sorte de loi du silence.



La loi du silence est, parfois, pesante dans les établissements scolaires, il ne faut surtout pas provoquer des vagues et il faut absolument faire en sorte que le climat reste "serein".



L'administration fait, souvent, la sourde oreille : les CPE n'aiment pas trop être sollicités pour des problèmes de discipline...



J'ai donc essayé d'évoquer ces difficultés au bureau de la vie scolaire : la réponse a été : "il ne faut pas hésiter à punir..." Mais lorsque les punitions n'ont plus aucun effet particulier sur les élèves, le problème demeure.



Effectivement, j'ai déjà puni plusieurs élèves de la classe et pourtant, les difficultés persistent...



Il semble que la plupart des collègues se plient à cette règle : la loi du silence, tout va bien, le lycée ne connaît pas l'indiscipline.



Pourtant, les embûches sont réelles : drogue, dispersion de l'attention, insolences, mensonges...



Avec 36 élèves par classe, il devient de plus en plus difficile de gérer les incivilités, les bavardages, les impolitesses, le manque de travail.



Et les enseignants sont seuls, face à des classes surchargées d'adolescents qui ne trouvent, parfois, aucun intérêt aux études : que font-ils là ? Ils s'ennuient, perturbent le cours, perdent leur temps.



L'isolement des enseignants est une réalité : trop souvent, ils ne sont pas entendus, écoutés, il leur faut régler, tout seuls, les problèmes.



Il leur faut subir une sorte de loi du silence, sinon, ils pourraient même être considérés comme des profs défaillants, des incapables.

L'enseignant est bien confronté à toutes les difficultés de la société à travers les élèves qu'il côtoie tous les jours...



Mais il faut sauver les apparences, faire semblant, ignorer les réalités : le lycée doit être préservé de toute atteinte.



Et quand des intervenants extérieurs se rendent dans les établissements, rencontrent les élèves dans leurs classes, ils perçoivent bien tous les obstacles rencontrés par les professeurs.

Ils sont même, parfois, atterrés par l'attitude de certains élèves : mépris, insolence, gestes déplacés, bavardages.



Ils ne pouvaient imaginer de tels comportements dans l'enceinte d'un établissement scolaire.



"Tout est pour le mieux, dans le meilleur des mondes !" Cet adage est appliqué dans nombre de lycées et collèges : il faut éviter, à tout prix, de parler de ce qui fâche !





Le blog :

http://rosemar.over-blog.com/article-il-ne-se-passe-jamais-rien-dans-ce-lycee-123625997.html