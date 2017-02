Il y a 60 ans, Fernand Iveton

Un Français, né dans un autre pays , et qui voulait que ce pays et son peuple soient libres - non soumis à ceux qui étaient venus s’y installer ( et dont il fait pourtant partie) - ne mérite qu’une chose : être traité de VERITABLE HUMANISTE !

Oui, c’est difficile à comprendre de nos jours car de nos jours c’est LA FOULE DES HYPOCRITES DEGUISES en « humanistes » qui occupe tout l’écran. Elle est nombreuse, qui va faire tomber les gouvernements d’autres pays (de préférence riches en pétrole et autres richesses naturelles) sous prétexte d’y apporter démocratie (sic !) paix (re-sic) et prospérité (et sic encore) .