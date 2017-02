Ils sont irresponsables, ils sont les journalistes

Les vraies prostituées, annoncent au moins franchement la couleur, en échange d’une somme d’argent on peut profiter de leur corps. A priori, donnant-donnant.

Les journalistes, eux, tentent de se faire passer pour ce qu’ils ne sont pas : honnêtes chercheurs de vérité. En fait, ils sont menteurs, manipulateurs ... et se vendent corps et âme pour de l’argent.

Ce gens là n ’ont -pour une bonne partie- aucun honneur, aucune éthique ... Ils mentent SCIEMMENT pour tromper, dissimuler au peuple. En fait, il sont un élément essentiel de la mainmise des 0,01% sur les peuples.

Politiciens et journalistes -qui d’ailleurs se mettent de plus en plus souvent en couple- se ressemblent et sont l’objet de la même opprobre générale.

Le monde changer et ce qui n’apparaissait pas il y a 20 ou même 10 ans apparait au grand jour aujourd’hui.

Le Roi est de plus en plus nu.