Immigration 2016 : où en est-on ?

il faut vraiment être mazo en votant umpsmodemeelv +fdgmélanchon marseille pour se laisser imposer une immigration qui ne nous apporte que des emmerdes !

pas besoin de me ressortir le travail que les français ne veulent pas faire au tarif des patrons ,c’est un argument de ceux -ci (et du N.O.M. ) pour perpétuer l’esclavagisme !

Quand j’écoute les musulmans, la diversité en novlangue du multiculturalisme, je suis étonné, non pas de leurs revendications, mais de cette facilité à oublier l’histoire du pays France, du pays d’accueil de leurs parents et d’y mettre, naturellement, la leur en priorité



dès que l’on se met débiteur alors que l’on ne doit RIEN on ne donne jamais assez !

pour eux tant que l’on n’a pas tout donné on n’a rien donné !

ce ne sont pas nos hlm ,nos occas , nos sales boulots qui vont les satisfaire ils veulent gratuitement des villa ,des bmw ,des postes de directeurs

évidemment il ne faut pas généraliser mais tout bon gauchiste sait qu’une minorité agissante (par la propagande médiatique du N.O.M. ) l’emporte sur une majorité anesthésiée par les mêmes !

beaucoup se sont fait tuer pour libérer la france de valeureux , civilisés allemands ( la preuve : nous n’avons pas tenu 6 semaine contre eux ! ) tout ça pour la donner à des sous- développés qui ne savent que faire des gosses et sont incapables de les nourrir !

! ce qui aboutit a long termes a une substitution de population !

comme prévu :

Comme le disait un vieil amis devant une docte assemblée il y a 50 ans... « »"Et ils n’iront pas là-bas en tant qu’amis. Parce qu’ils iront là-bas pour le conquérir. Et ils le conquerront avec leurs fils. Le ventre de nos femmes nous donnera la victoire.« »"

Houari Boumedienne, 10 avril 1974 ONU.

il y a des solutions pour régler les problèmes de nouvelles d’immigrations !

la dissuasion !

1° retrouver notre souveraineté en quittant Schengen et l’U.E.

2°dénoncer les droits d’asiles politiques ,économiques !

3° rétablir le droit du sang

4° n’accorder aucun droits aux clandestins hors celui au retour en classe éco à fond de cale !

5° supprimer le regroupement familial

6° créer pour les mariages mixtes un status de résident étranger autorisé pour le conjoint valide pendant la duré du mariage .

7° punir très sévèrement l’aide à l’immigration (passeurs ,employeurs )

etc....

ces mesures fermement claironnées par des politiques dont on connaît la volonté et le courage de les appliquer (F.N. ) suffiraient a dissuader et limiteraient /faciliteraient leurs applications .

ceci implique que nous assumions pleinement notre souveraineté/indépendance en forçant les français à faire les sales boulots (plus d’indemnisation si 2 refus de travail dans un rayon de 15 km du domicile )