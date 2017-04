Réflexions sur le journalisme contemporain. Aurait-il une fâcheuse inclinaison pour le star-système ? Où quand le narrateur essaie de choper la vedette à son propre sujet.

Depuis un petit bout de temps, une question me taraude… les présentateurs d’émissions d’information à la télévision sont-ils des journalistes ? Et qu’est-ce que c’est qu’un journaliste d’abord ?

Vous allez me dire : « hey coco, arrête de te monter le bourrichon et te poser des questions à t’en avaler sa luette ! ». Aussi loin que remonte mes souvenirs, je revois un demi PPDA, un demi Bruno Masure, une demie Christine Ockrent. Sortes d’humains-troncs qui n’ont pas eu la chance de naître avec des jambes. Donc pour mon esprit étriqué et simpliste, ces gens sont des présentateurs de télévision. Ils lancent un sujet, en évoquent un autre, passent les plats, un café et l’addition… merci. Oui car pour moi, un journaliste est celui qui va sur le terrain ou au moins réalise une interview, un édito etc. Oui, il arrive effectivement que le demi-zigoto derrière son bureau du 20H fasse une interview mais bon… ça ne me suffit pas. Je l’avoue, je n’arrive pas à trancher la question, journaliste ou pas ?

Cependant, un point est pour moi d’une extrême clarté : Dans le papier d’un journaliste, qu’est-ce qui compte, le sujet ou le journaliste ? Vous en conviendrez avec moi, c’est le sujet, non ? La cueillette des cucurbitacées les soirs de pleine lune en Haute-Provence pourrait être présentée par David Pujadas, Harry Rozelmack ou Geneviève Michu que ça ne changerait rien à la glorieuse épopée de la croissance d’une courge à Sisteron. Et bien détrompez-vous, car depuis une bonne paire d’année, la télé nous a inventé… l’incarnation ! Calmez-vous les bigots, je ne vous cause pas là d’un type reviendu de l’au-delà après un avoir fricoté avec une cloche de pâques. Non, l’incarnation, c’est un concept médiatico-rigolo qui sous-tend que plus on colle un journaliste connu, charismatique et un peu tapageur aux fesses d’un sujet, ledit sujet sera visionné par encore plus de monde. Du coup, on se tape du Nanard de la Villardière à la ferme, à la montagne, au Mexique, chez les putes, qui fume un pétard etc. Elise Lucet fait plus de tapage au sujet de la forme de ses investigations musclées que les sujets traités dans cash investigation. Bon, on avait vu le coup venir depuis belle-lurette quand PPDA planquait des mioches dans ses sacs de voyages où quand Gicquel faisait flipper le pays à grands coups de « La France a peur ». Néanmoins, ça commence à bien faire.

Si je me fends de ce billet d’humeur, c’est que, pas plus tard qu’hier, vendredi 21 avril, sur le plateau de l’émission « Quotidien » de Yann Barthès, Léa Salamé a profité de la fin du programme pour évoquer la journée des élections de demain dimanche 23 sur France 2. Le Yann de lui demander : « alors, qui va présenter la soirée des élections ? » La Léa de répondre : « ce sera génial, il y aura toutes les incarnations de la chaîne ». Désolé mais là, on atteint le paroxysme du n’importe quoi au pays du mot qui ne veut plus rien dire. En radio, c’est la même, on ne dit plus le journal de 8h mais la matinale de machin Cohen, bidule Sotto ou truc Bourdin. A tel point, que même les génériques des émissions d’information ne présentent même plus leurs invités : il y a encore peut, quand Elkabbach n’était pas mort (spéciale dédicace à Christine Boutin), un invité politique s’était même étonné que dans le générique du club de la presse sur Europe 1, ce sont les noms du présentateur et des interviewers qui étaient annoncés en grande pompe en faisant l’impasse sur l’invité jusqu’à ce que le Jipé de la maison bleue daigne le nommer.

Donc, mes questions du début restent vaines, il ne faut plus se demander ce qu’est un journaliste, comment devient-on journaliste ? Mais… comment devient-on une INCARNATION de l’information. Et oui, chers tous, demain fleuriront dans nos facultés des cursus de master en incarnation de l’info. C’est pas la classe ça ? Faudra pas vous étonner si un de ces quatre matins vous entendez un de vos gosses dire : « Papa, Y’a Bernard de la Villardière qui a fait une émission sur un attentat en janvier 2015, c’était dans quel journal satirique ? »