Incroyable : on nous demande notre avis sur le nucléaire !

Article réservé aux antinuc.

En fait, c’est une info que je vous passe avec , à la fin, le lien pour agir si vous le voulez.

Bon, c’est un article pour tous, mais je ne voulais pas le dire en en-tête !! car bien sûr, les pronuc pourrons répondre : allez-y les cocos, on vous fait confiance.

C’est un courrier que j’ai reçu, de la même amie dont j’avais relayé la prose à propos du woofing !

Je vous en souhaite bonne lecture

Et ce n'est pas n'importe qui, qui nous demande notre avis. C'est l'ASN, l'autorité de sûreté nucléaire.

Cette autorité nous demande à nous, simples citoyen/nes , de dire si oui ou non elle doit qualifier la cuve de l'EPR de Flamanville (mais si ! vous savez ! c'est cette centrale nucléaire de nouvelle génération qui nous a déjà coûté 3 fois plus cher que prévu avant même d'être terminée).

Et pourquoi cette cuve pourrait-elle ne pas être qualifiée et nous demande-t-on notre avis ? Parce que l'acier avec lequel ont été fabriqués le fonds et le couvercle présente des anomalies de composition dans certaines zones !

Oui ! vous avez bien lu. L'acier présente des anomalies.



Voici des extraits de l'« Avis du groupe permanent d'experts » tel qu'il est publié sur le site de l'ASN (ce sont les paragraphes en caractères gras)

Conclusion sur la démarche de justification

[...] Toutefois le Groupe permanent considère que les défaillances constatées concernant la qualification technique, l’utilisation d’un procédé de fabrication ne permettant pas de s’affranchir des risques liés à la ségrégation résiduelle de carbone et la réduction des marges pour le risque de rupture brutale affectent la robustesse du premier niveau de défense en profondeur.

Ben, zut alors ! Le process de fabrication ne permet pas de s’affranchir des risques de rupture brutale et cela affecte la robustesse du premier niveau de défense en profondeur.

Et l'ASN demande au public de donner son avis, sur ça ?

Parce que l’Autorité de sûreté nucléaire n’en a pas, d’avis, sur ça ?

Anomalies de la cuve de l'EPR

L’ASN a rendu publique le 7 avril 2015 une anomalie de la composition de l’acier dans certaines zones du couvercle et du fond de la cuve du réacteur de l’EPR de Flamanville.

Rien que les mots « anomalie de la composition de l’acier dans certaines zones du couvercle et du fond de cuve » devraient suffire à tout faire arrêter pour changer immédiatement fond et couvercle ! C’est un EPR, là, pas une simple cocotte-minute qui ne tuerait que ceux qui sont en train de cuisiner ! Et ce ne sont pas les essais de pression hydraulique prévus qui vont nous rassurer sur la solidité : quand on pourra mettre sous pression de l’eau à la température atteinte dans un réacteur EPR, pour faire des essais, les poules auront des dents, ou plutôt il n’y aura plus de poules à des kilomètres à la ronde !

Quand je pense que pour une ampoule grillée on nous recale au contrôle technique de notre voiture, et au nombre de rappels de véhicules qui sont faits chaque année pour des choses quand même nettement moins graves ...

Fond de la cuve

Le Groupe permanent note qu’EDF a prévu des contrôles du fond de la cuve adaptés à la détection de défauts présentant une orientation circonférentielle ou radiale. Il considère que, aucun mode de dégradation n’étant spécifiquement attendu, les contrôles en service ne doivent pas être définis en fonction d’une orientation de défaut privilégiée a priori. Il note qu’EDF s’est engagé au cours de la séance à adapter ses contrôles de manière à pouvoir détecter l’ensemble des défauts perpendiculaires aux peaux quelle que soit leur orientation. Le Groupe permanent estime que ces contrôles, anticipés par rapport à la première visite décennale et auxquels ces adaptations seraient apportées, sont de nature à renforcer significativement le deuxième niveau de défense en profondeur.

Ah bon ? EDF a finalement "accepté" de faire ses contrôles de manière à pouvoir détecter l'ensemble des défauts, quelle que soit leur orientation ? Parce qu'il y aurait des défauts dans des cuves de réacteurs nucléaires qui n'auraient aucune conséquence parce qu'il seraient bien orientés ?

L’ASN, sait depuis 2 ans qu’il y a des défauts dans le métal du fonds de cuve (et du couvercle) mais n'exige pas qu’on les élimine, ces défauts ? Ils autoriseraient même la mise en service pendant 6 ans à "régime réduit" en attendant qu'on les change ? Et on adapterait seulement « les contrôles », avant le 10e anniversaire ?

Et si les contrôles sont mauvais, on fera comment ? On démontera ? On mettra le fond de cuve à la poubelle (si tant est qu’il n’ait pas déjà lâché) ? On le vendra sur le bon coin ?

Couvercle

Le Groupe permanent note que le dossier technique transmis par Areva NP et EDF sur les contrôles de suivi en service est prospectif, succinct et qu’il n’apporte pas d’élément technique sur la faisabilité des contrôles, leur performance et les conditions d’intervention en termes de radioprotection. Le Groupe permanent constate qu’EDF n’est actuellement pas en mesure de mettre en oeuvre des contrôles par essais non destructifs du couvercle de même portée et aux mêmes échéances que pour le fond de la cuve.

Ah bon ? On ne peut rien vérifier en service mais on mettrait quand même en service ? Areva NP et EDF sont infoutus de transmettre des dossiers techniques complets au groupe d’experts, on ne pourra rien vérifier, mais bon, on ne s’arrêterait pas à ce genre de détails ?

Et l’ASN demande son avis au public pourquoi ? Parce qu’il est bien plus à même que l'ASN de donner un avis technique ?

Autorité de quoi, déjà ? Ah oui ! de sûreté nucléaire !

Sûreté

· Qualité d’une chose dont l’utilisation n’est pas susceptible de causer des blessures.

· Mesure de précaution.

· Sécurité. Être en sûreté. Mettre qqn en sûreté.

Bon, c'est à vous d'agir, maintenant. Le mode d'emploi est bien expliqué plus bas par greenpeace et même si c'est bien compliqué (et qu'on se demande bien pourquoi), il faut donner son avis.

Vous pouvez choisir.

Si vous trouvez cela inquiétant, vous pouvez dire à l"ASN de faire son boulot, et de le faire bien, car ils savent le faire. C’est tout ce qu’on demande puisque c’est nous qui les payons pour le faire. Dites leur de ne pas se laissez manipuler par l’État et les autres actionnaires d’EDF et AREVA NP et de ne pas valider cette cuve défectueuse, même temporairement, car en cas de rupture la quantité de radioactivité émise ne sera pas temporaire du tout.

Mais si pour vous tout va bien, que Flamanville c'est loin, que rien de tout cela ne vous inquiète, et notamment le fait que tout d'un coup on nous demande notre avis sur des questions d'ordre technique, vous pouvez aussi donner un avis positif !

Et comme d'habitude, faites suivre rapidement car il faut "donner son avis" avant le 12 septembre.

https://e-activist.com/page/message?mid=60b948aaae74437db60e6a1daef81ca5