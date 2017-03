Info à la con : bientôt le voyage privé de deux personnes vers la lune ; des enfants meurent de faim

@Papy

Je t’aime bien mais je dois troller un peu ton article

Avant de penser aux pauvres, tu devrais t’inquiéter avant tout du sort de nos politicards qui, d’après leur patrimoine déclaré, sont dans une misère noire. Tous les Français, propriétaires de leur maison, ont un patrimoine supérieur à certains. Hollande a un patrimoine hors immobilier de -32000€ (moins 32000€). Mais tous ses biens immobiliers ne se mangent pas. Heureusement qu’il se restaure chez Laurent Non, ce n’est pas le Fouquet’s (je crois que c’est une cantine tout près de l’Elysée et même un tout petit peu plus chère, mais rien et en plus, il n’est pas hué quand il s’y rend). Naturellemnt ceci est à nos frais, normal, et on doit y manger pas mal vu sa mine rondouillarde. Aujourd’hui, on voit qu’il a repris du poids donc je pense que la Julie n’en veut plus. Et puis, il a vendu le scooter et peut-être même le casque (ah oui, c’est avec ça qu’il s’est fait un peu d’argent de poche)

Au final, j’en tire 2 conclusions :*

1) Des personnes gagnant 20000 euros par mois pour argent de poche et en partie non imposables et se retrouvant sans un sou ne devrait pas avoir le droit de gérer un pays

2) Ou bien ils mentent et l’argent est parti dans les paradis fiscaux. Cahuzac a été mel inspiré de prendre la Suisse.

En lien, un petit article sur le patrimoine de Hollandouille

http://www.economiematin.fr/news-francois-hollande-fiscalite-cahuzac-fraude

Mais Hollande a aussi des adeptes comme Valls ; Macron, etc ;; tous nos ministres en fait.Je pense qu’il faudrait lancer une souscription afin que les personnes touchés par la misère comme poltiques puissent enfin avoir une vie décente