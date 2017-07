Informations tronquées Réalité voilée

Dans cette nouvelle présidence, tout semble aller pour le mieux. Les médias, conformes à leurs objectifs, parlent de Macron en essayant d’imposer la politique de sa majesté. Ce nouveau gouvernement doit faire face à un bilan falsifié du quinquennat précédent et tente pour cette raison de justifier le renvoi à plus tard des promesses ou mesures qui devaient être prises rapidement. Rappelons pour mémoire que le président Macron appartenait au gouvernement précédent et connaissait parfaitement la situation financière du pays !!

Par contre la modification du code du travail va bon train et sera un des objectifs prioritaires pris par ordonnance. De même l’exonération des charges sociales patronales pour tous les revenus payés au smic. On peut constater que la priorité de Macron et de son équipe est en premier lieu de satisfaire la volonté patronale.

Pourtant c’est bien le président Macron qui dicte sa volonté à son Gouvernement et possédant la majorité absolue à l’assemblée Nationale il peut alors décider de ce qui est bien ou pas bien. Pour parfaire sa politique du pouvoir absolu il décide quels journaux peuvent ou ne peuvent pas diffuser sa bonne parole ?? En ce qui concerne la presse privilégiée leurs informations tournent autour de sa majesté Macron qui vante ses mérites, palabre sur sa représentativité auprès des pays européens ou les USA. A entendre ces journalistes Macron serait devenu l’enfant chérie de Trump et de Merkel les représentants et défenseurs du capitalisme international. Que ce soit la presse écrite ou télévisée celle-ci passe plus de temps à parler de sa majesté Macron au point de privilégier l’information sur la venue des Américains à Paris, de montrer que Trump et son épouse sont reçus en grande pompe et ce aux frais des contribuables (rappelons que le 14 juillet c’est la commémoration de la révolution Française on ne voit pas très bien ce que les Américains viennent y faire ??). De même cette presse sous contrôle consacre beaucoup de temps aux J.O de 2024 et à la triste affaire du petit Grégory qui depuis des lustres dure sans que la police et la justice trouve le ou les coupables.

Même sur les réseaux d’informations en continu que ce soit BFMTV qui appartient au groupe NEXT Radio Tv (A.Veill)

i>Télé – C NEWS qui appartient au groupe VIVENDI (V.Bolloré)

LCI qui appartient au groupe BOUIGUES Télécom (F.Bouygues)

Rien d’étonnant que ces réseaux vantent les mérites de sa majesté Macron et passent sous silence les luttes ou manifestations menées par les syndicats ouvriers ou par des groupes comme « le Front Social » et « La France Insoumise ».

Sous ses apparences trompeuses, le mouvement « En Marche », crée de toutes pièces par le Capital, ne fait que répliquer ce que la sociale démocratie et la droite réactionnaire applique depuis des décennies.

Organisés sur le plan mondial et européen les hommes du capital mentent et ourdissent des plans qui leur permettent de maintenir ce système capitaliste ou l’exploitation des peuples par une minorité de riches.

La complexité de la structure de ces groupes industriels permet sur le plan économique de piller les Etats pour s’enrichir, et d’interdire la compréhension aux non initiés. C’est pour cela qu’ils s’accaparent des moyens d’informations et tronquent la réalité par une sélection des informations d’où la différence entre ce qu’ils prétendent et ce que les peuples vivent.

14/07/2017