Inquiétant avenir !!

Sa majesté Macron, sans perdre de temps, veut montrer sa détermination à mettre en place la politique dictée par le Capital. Il convoque le Congrès (Assemblée Nationale + le Sénat) et de ce fait court-circuite la constitution et le rôle du gouvernement. En agissant ainsi, il dicte au gouvernement les choix et les priorités, ne laissant au premier ministre et à son gouvernement que la responsabilité d’exécutants.

Dans le discours de Macon rien de percutant sinon qu’une succession de mots appelant le peuple à lui faire confiance comme la réforme du code du travail qui vise à mettre en place plus d’austérité pour les travailleurs , et plus de libertés au patronat. De quelle France parle-t-il ??

Dans son discours d’orientation de politique générale, on sent bien l’ombre qui plane sur l’orientation du Gouvernement qui mot pour mot mettra en application ce que le patronat souhaite depuis l’avènement de la République.

Habitués à subir les méfaits d’un système politico-bourgeois républicain, le peuple une nouvelle fois va subir les assauts d’une caste dirigeante, qui, au nom d’un libéralisme à tout va, donnera au grand patronat, aux banques et gros actionnaires encore plus de moyens.

Par une manipulation habile, la politique macroniste tente de faire croire que les faibles mesures accordées aux plus défavorisés sont de caractère révolutionnaire alors que les cadeaux fait aux grands financiers sont somptueux : Si l’impôt CSG augmente, l’impôt ISF (Impôt Sur les Grandes Fortune) sera laissé pour compte ?

De même conformément à ce que souhaite le patronat sur le CICE la politique sera maintenue par conséquence : aide aux entreprises pour la compétitivité et baisse de l’impôt sur les entreprises. Autrement dit on va continuer, avec les fonds de l’Etat, à financer la robotisation, la rationalisation, qui aura pour conséquence la suppression des emplois et le blocage des salaires. Donc augmentation du chômage et appauvrissement du pouvoir d’achat.

Afin de rembourser ou limiter la dette, Macron et son gouvernement envisage de geler le pouvoir d’achat des fonctionnaires, de supprimer des emplois dans la fonction publique, de taxer davantage les retraités.

En quoi la politique macroniste est-elle révolutionnaire ?? Comme Hollande et ses prédécesseurs il fera encore payer les contribuables, aggravera les conditions de vie et laissera le Capital prospérer. Mais au passage, les patrons du privé auront acquis le droit de disposer des salariés à leur guise tant au niveau des libertés que sur la défense des droits des travailleurs dans les entreprises

Elu avec une minorité de français, mais suffisamment pour s’accaparer les droits, lui et son Gouvernement sont en mesure de tout décider et tant pis pour le débat démocratique. L’utilisation des ordonnances parachèvera le pouvoir absolu d’une présidence monarchique assujettie à une Europe financière.

05/07/2017