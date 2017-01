Inquiétude à Standing Rock pour les protecteurs de l’eau

@Montdragon

salut oui...désolé je n’ ai que des références en Anglais..

The Sioux are a confederacy of several tribes that speak three different dialects, the Lakota, Dakota and Nakota

tiens j’en profite pour mettre ceci :

There was a time when the land was sacred, and the ancient ones were as one with it. A time when only the children of the Great Spirit were here to light their fires in these places with no boundaries...



In that time, when there were only simple ways, I saw with my heart the conflicts to come, and whether it was to be for good or bad, what was certain was that there would be change.













- The Great Spirit

Il y au un temps ou la terre était sacrée et les anciens faisaient un avec elle. Un temps ou seulement les enfants du Grand Esprit étaient là dans ces lieux pour allumer leurs feux, sans limites de frontière.

En ces temps là, quand nos us étaient simples, j’ai vu avec mon cœur le conflit qui allait arriver, et que si cela allait être soit pour le bien ou soit pour ce qui est nuisible, ce qui était certain était que il y aurait du changement..

le Grand Esprit...