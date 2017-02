Je suis un insoumis. Un vrai. Pas un insoumis de pacotille. Les insoumis que je connais sont soit en prison, soit en cavale, soit dans la merde. Je n'ai besoin d'aucun parti ni figure ni programme politique pour me représenter et me guider dans la 5ème République. Qu'ils s'en aillent tous ! Je n'ai pas besoin d'eux pour défendre nos valeurs qu'ils ont spolié, corrompu et vicié. Ces valeurs qui m'ont construit dans la Liberté, l'Egalité et la Fraternité sont en péril. Ce dont j'ai besoin pour les sauver et les sublimer, c'est la constituante.

C'est quoi ce mouvement d'insoumis qui régurgite du Mélenchon du matin au soir et du soir au matin ? C'est une plaisanterie ? Faites gaffe les Insoumis. Vous êtes manipulés et risquez fort de vous faire avoir. Ne vous trompez pas. L'avenir, ce n'est pas Mélenchon ni son programme mais ce qu'il ressortira de la constituante qu'il propose. C'est la constituante qui défendra nos valeurs en établissant les nouvelles règles de notre société.

C'est donc la constituante qui donnera le pouvoir au Peuple de France. Ce n'est pas Mélenchon.

Souffrez chers Insoumis que Mélenchon ne plaise pas à tout le monde. Et c'est bien normal. Doit-on pour autant rejeter ses détracteurs de la constituante ? Doit-on considérer que la 6ème République n'appartiendrait qu'aux Mélenchonistes ? Elle serait rédigée par les siens et non par le Peuple convoqué en assemblée constituante ? Mélenchon appelle à une révolution citoyenne. C'est-à-dire qu'il nous demande de reconstruire notre pays avec nos idées aux pouvoirs. Nos idées ne sont pas QUE celles de Mélenchon. Bien sûr que non. Sinon, qu'y aurait-il de démocratique là-dedans ?

Chers Insoumis, Mélenchon est le seul, pour le moment, à nous proposer à nous la plèbe, pardon, la populace, oups, le Peuple, de prendre le pouvoir et de tout remettre en ordre dans notre société selon la réalité de notre époque et notre volonté. Ce n'est pas rien. C'est du jamais vu dans l'histoire de France. La dernière fois que la France a donné le pouvoir au Peuple, c'était au prix du sang des Français. Le sang de la plèbe et le sang des nobles a coulé à flots pour que ce pouvoir durement gagné nous soit volé par les Bourgeois organisateurs de la Révolution et de toute guerre qui la suivirent. La création d'une nouvelle constitution pensée et rédigée par le Peuple, c'est une révolution populaire. C'est à dire, qu'après avoir viré les têtes couronnées, au tour des bourgeois ! Eux qui nous gèrent comme du bétail ! Nommez les oligarques, non élus, complotistes, puissants, classe dominante, finance, classes supérieures, capitalistes, mondialistes, communistes, socialistes, caste supérieure et tout ce que vous voulez, le pouvoir leur appartient dans tous les domaines et tous azimuts depuis 1789.

En votant OUI pour la constituante et après s'être débarrassée de cette vermine qui nous pourrit la vie depuis des siècles, Nous, Peuple Souverain de France reconstruirons notre société basée sur NOS nouvelles règles de vie paisible et libre entre NOUS Peuple de Fance et les autres Peuples du monde. Nous saurons le faire. L'intelligence créatrice c'est nous le Peuple.

Que tu sois de droite, de gauche, de partout, de nulle part, privilégié ou misérable, identitaire ou multiculturel, nationaliste ou mondialiste, quelques soient tes convictions et ton engagement ou ton non engagement, tu peux prendre ton destin en main et virer tous les représentants qui te semblent incompétents et/ou opportunistes. Tu peux te libérer de toute entrave si tu acceptes au moins une fois dans ta vie de ne pas te soumettre au système. Ne te soumets pas aux sirènes enjoleuses d'un avenir meilleur en commun ou non des partis et programmes politiques. Ne te soumets pas aux promesses et aux utopies. Prends le pouvoir en votant pour la constituante. C'est le seul ordre moral auquel tu dois obéir car cet ordre viens de toi. Prend ton avenir en main. Ne laisse personne réfléchir et/ou décider à ta place et/ou diriger ta vie. Alors tu seras libre.

Mélenchon n'est pas le sauveur. Son programme n'est pas une prophétie ou une formule magique. Mélenchon est un émancipateur. Il nous propose, par sa voix, d'établir nos propres règles. C'est ce point qui m'a décidé, moi, l'insoumis depuis que je suis tout petit, à me soumettre au système pour m'émanciper de celui-ci. Car c'est de cela qu'il s'agit. Je suis passé d'abstentionniste vicéral patenté à nouvel électeur. S'il faut voter pour une constituante, alors je vote. Je me soumets car je m'obéis. Je me suis toujours dit que je voterai pour celui ou celle qui me donnerai le pouvoir.

Mais attention les insoumis !

Il n'est pas fou Mélenchon. Il est surtout un homme politique de l'ancien monde pour qui prendre le pouvoir veut dire en profiter avant de le rendre ». Le pouvoir est ce qu'il y a de plus précieux pour les politiques.

Mélenchon devra donc partir aussi. Si son intention est de donner le pouvoir au Peuple, alors il partira.

C'est ce qu'il propose. Dés que la 6ème République sera adoptée, il démissionnera de son poste de dernier Président de la 5ème République. Puis le nouveau pouvoir organisera des élections pour élire les nouveaux représentants de la nouvelle République Démocratique Populaire Française.

C'est bien beau tout ça mais il y a un hic. Emancipateur ne veut pas dire libérateur. Mélenchon est un homme de pouvoir comme tous les politiques et veut donc le pouvoir. En tout cas pendant deux ans. C'est le temps qu'il estime être nécessaire pour mettre en place le nouveau système institutionnel et politique. En attendant il se passe quoi ? Mélenchon dit qu'il sera au pouvoir pendant ce temps là pour appliquer le programme "L'avenir en commun". Tiens donc ? Je croyais qu'il voulait donner le pouvoir au Peuple ? De plus, nous savons bien que son programme n'est pas entièrement appliquable dans la 5ème car certains points sont anti-constitutionnels. Nous ne sommes pas dupes. Pour sortir de ce piège constitutionnel, seul le référendum prévaut. Encore faut-il qu'il soit.

Vois-tu cher Insoumis comme est vicieux ce vieux système et les filous qui en profitent ?

Et bien NON ! Mélenchon doit donner immediatement le pouvoir au Peuple par référendum en attendant les nouvelles règles de la nouvelle république pour appliquer ou non les mesures du programme « l'avenir en commun » car après tout, il serait élu aussi pour son programme ne serait-ce que pour la convocation de la constituante. Les mesures compatibles avec la 5ème seraient soumises une par une au Peuple. Si une mesure est rejettée, alors l'ancienne continuera jusqu'à ce que de nouvelles élections soient organisées pour décider de la nouvelle Politique du Peuple de France.

Bien sûr cher insoumis pro-Mélenchon, tu pourras soutenir le projet "L'avenir en commun" de la France insoumise lors des premières élections de la 6ème république mais sans Mélenchon. Qu'ils s'en aillent tous, tant que les idées restent. Et toi l'insoumis anti-Mélenchon, tu soutiendras qui tu voudras et tu pourras à nouveau dire du mal de lui, des siens et de ses soutiens.

Je ne vous parlerai pas du projet de Mélenchon. Je sais qu'il ne plait pas à tout le monde et ce n'est pas mon sujet. Je veux juste que l'on comprenne que l'insoumission à cette France absurde doit dépasser Mélenchon, L'insoumission doit dépasser les clivages y compris les mouvements et partis politiques même si il s'appelle "La France Insoumise".

La "France insoumise", c'est le nouvel emballage de "L'Humain d'abord". C'est d'abord le programme d'un clan électoral. Mais c'est aussi et surtout un mouvement et non un parti. Comme « En marche » de Macron qui attire les bourgeois de tous bords, chouchou du show biz et des média mais insoumis aux partis. Adhérer à un mouvement n'est pas adhérer à un parti ni à une idéologie. C'est adhérer à une force représentative. « En marche » représente les bourgeois mécontents des partis. « La France insoumise » représente les mécontents.

Aujourd'hui, seul Mélenchon propose à tout le monde l'insoumission aux anciennes règles obsolètes de la 5ème République. Il nous propose la république 6.0 en élaborant nous même le nouveau logiciel. Qui d'autre nous promet ça ? Car oui, il s'agit d'une promesse électorale qui engagent ceux qui y croient et à devoir accepter que Mélenchon et consors prennent notre avenir en main quelques temps. Et alors ? « L'avenir en commun » de « La France insoumise » n'est pas plus mauvais pour « nous autres » que celui de Macron, Lepen, Hamon ou Fillon. Par contre, il convient d'admettre que les « Macron-Fillon-Hamon-LePen-maniaques » préfèrent la 5ème grâce à laquelle ils se gavent plutôt que de donner le pouvoir à la plèbe qui les rasera gratis. Les bourgeois ne sont pas des insoumis. Soyons vigilants, ils nous combattent.

Insoumise, Insoumis, tu es celle et celui qui ne veut plus te soumettre au système des bourgeois. Tu es celui ou celle qui veut faire entendre sa voix portant un message d'union citoyenne au delà des partis, au delà des mouvements, au delà des idéologies et au delà des représentants.

Insoumise, Insoumis ! Tu es là pour prendre le pouvoir et changer les règles de notre vie en société.

Insoumise, Insoumis ! Tu es là pour changer La France car toi seul peut le faire.

Insoumise, Insoumis ! Prends le pouvoir, vote pour La Constituante. Prends le pouvoir.