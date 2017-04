Et si une nouvelle fois encore TOUS les pronostics (y compris les miens, fort pessimistes) s’échouaient sur le mur du réel ? Et si à la surprise générale cette réelle montée en puissance du candidat tribun de la France Insoumise ne s’arrêtait point, l’emmenait au second tour et le faisait triompher contre son ennemie jurée ? Et si cette utopie était possible ? Que c’est bon de se tromper parfois …

J’imagine Hollande accueillir sur le perron celui qui n’aura cessé depuis son arrivée à la tête du PS de le fustiger et lui remettre son trousseau de clefs. Lui qui voulait tout faire pour faire barrage au FN devrait s’en satisfaire, et j’imagine avec quelles saillies perfides l’aimable Jean-Luc lui dira bye bye.

Le dégagisme qui nous aura débarrassé de Sarkozy, de Duflot, de Juppé, de Valls, de Pépère, qui a mis Hamon et le PS en short et fait de la candidature Fillon un emploi fictif aurait tort de s’arrêter en si bon chemin. Encore deux scalps les gaulois et tout sera renversé.

L’arnaqueur en chef tout d’abord, le fils du prédécesseur et grand liquidateur d’Epinay, le faux nez de Rostchild, l’ami de Wall Street et de la City, le pseudo révolutionnaire. Celui-là, s’il tombe au premier tour, toutes les huiles et tous les medias vont nous faire une syncope. Renvoyer cet arnaqueur belliciste et atlanto-compatible à Goldman Sachs me parait un excellent win-win. D’un coup mille têtes qui tombent.

Quant à la péronnelle de Saint Cloud, la faire échouer contre ce type qui incarne tout ce qu’elle exècre parce qu’il porte sincèrement des valeurs dont elle s’est drapée comme une voleuse d’héritage, les voir tous deux débattre trois heures, bicher d’avance aux formules drolissimes de JLM à son encontre qui lui servira du « Madame » avec un petit sourire en coin … La bougresse avait bien démarré sa campagne mais elle est tout sauf une marathonienne et la, elle connait comme un léger dévissement et commet enfin ses premières bourdes. En slip Marine !

Et puis quand même, quel beau nom, « La France insoumise » ! Je ne vous dirais ici pas en quoi il y a dans le projet défendu par ce candidat et par les milliers qui l’ont aidé à le préparer tout ce à quoi je crois : je préfère dénoncer les imposteurs que mettre sur le papier mes options, lesquelles apparaissent en filigrane. Les papiers réclames m’ennuient au plus haut point.

Cette utopie réaliste que la FI propose je la fais mienne. Renversons cette Monarchie Républicaine, retrouvons notre souveraineté sans mépriser nos partenaires européens, sachons donner de la voix, sortons de l’OTAN et détournons-nous de toutes les guerres, les militaires, les ingérentes et les civiles. Traitons nos migrants aussi dignement que nous-mêmes. Soyons forts, ne nous laissons pas dicter notre avenir, remettons multinationales et banques au pas, croyons en l’impossible contre tous ces clercs de la pseudo raison qui nous ont conduit dans le mur et pérorent encore. Et surtout, portons la paix !

Pour un peu je me surprendrais presque a rêver d’un pays qui m’aura longtemps désespéré… Allez, je me pince.