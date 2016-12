Intégration du Monténégro à l’OTAN : un loup dans la bergerie ?

L'Organisation du traité de l'Atlantique nord est une organisation politico-militaire dont le but premier est d'assurer la défense commune de ses membres contre les menaces extérieures ainsi que leur stabilité. Aujourd’hui, l’entrée de membres douteux – à l’image du Monténégro – risque de compromettre cet équilibre.

Le Monténégro pourrait bientôt rejoindre l'OTAN. En mai dernier, les ministres des Affaires étrangères des pays de l'Alliance ont signé le protocole d'accession. Il a depuis lors obtenu le statut de « pays invité » et a commencé les pourparlers d'adhésion afin de négocier les conditions de son accession au traité de Washington, qui le ferait devenir membre à part entière de l'Alliance.

Au lendemain de législatives gagnées de justesse en Octobre dernier, le leader du Parti démocratique des socialistes (DPS) au pouvoir et ancien Premier ministre, Milo Đukanović, s’est engagé à poursuivre cette démarche : « Aujourd'hui, nous pouvons déclarer avec plaisir que le Monténégro continue de suivre la voie d'un avenir européen assuré et que dans quelques mois seulement nous ratifierons le protocole d'adhésion du Monténégro au sein de l'OTAN et prendrons la décision de devenir un pays membre de l'Alliance atlantique ».

Une perspective qui n’arrange cependant pas tout le monde. Selon l’un des principes fondateurs de l’OTAN, au titre de l'article 5 du Traité de Washington - le traité fondateur de l'OTAN – chaque membre « assistera la partie ou les parties ainsi attaquées en prenant aussitôt, individuellement et d'accord avec les autres parties, telle action qu'elle jugera nécessaire, y compris l'emploi de la force armée, pour rétablir et assurer la sécurité dans » l’alliance. Autrement dit, il faut voler au secours de tout membre qui serait attaqué. A ce titre, chaque membre doit être exemplaire pour justifier cette solidarité. Sans quoi, les autres membres se retrouvent pris en otage.

Or le Monténégro est loin d’être le partenaire idyllique et « occidentalisé » qu’on nous vend parfois. Déjà, le pays est lui-même très divisé sur l’idée de l’adhésion à l’OTAN. Seuls 50 % de Monténégrins qui se sont prononcés pour l’adhésion à l’Otan, selon les sondages locaux, et un important groupe de partis d'opposition la rejette.

Mais ce sont avant tout les Etats membres qui devraient ressentir des réticences à cette adhésion. A défaut de briller par son respect de la démocratie (Đukanović est au pouvoir depuis 1991, ce qui en fait le dirigeant européen demeuré le plus longtemps au pouvoir après le despote biélorusse Alexandre Loukachenko), le pays s’illustre par une corruption omniprésente. Les guerres de clans au sein du parti au pouvoir (DPS) ont mené ses pontes, en 2010, a une guerre par opérations « anti-corruption » interposées parmi les entourages de Milo Đukanović et le numéro deux du parti – et rival – Svetozar Marović, qui ont viré aux règlements de compte. Ils révèlent un niveau de corruption sans précédent parmi les classes dirigeantes. Après divers démêlés avec la justice, Marović a finalement reconnu qu’il dirigeait personnellement un groupe criminel organisé en mai dernier – il a écopé de 44 mois de prison ferme après avoir plaidé coupable.

Nombreux sont ceux qui disent que c’est la seule position de son rival qui l’ont sauvé de la prison. Il est suspecté d'avoir perçu en 2005, avec sa sœur Ana, plusieurs dizaines de millions d'euros dans le scandale des télécoms monténégrins, et il a été sauvé par son immunité politique de poursuites par la justice italienne pour son implication dans un trafic de cigarettes. Dans cette lignée, une enquête de We Report a obtenu la bourse Netzwerk Recherche 2014 de la fédération allemande des journalistes d’investigation pour ses révélations concernant l’important trafic de cigarettes vers l’Europe qui transitent par le Monténégro. Ainsi, jusqu’au début des années 2000, pour détourner de fortes taxes européennes, les contrebandiers fait du pays une « plaque tournante du trafic de cigarettes ». L’article, repris par Slate, explique qu’il s’agit d’ « un des plus gros trafics en Europe de ces vingt dernières années. » Selon l’agence de tabac monténégrine, ce marché noir représente 119 tonnes par an.

Les journalistes balkaniques Marko Vesović, Vladimir Otasević et Hasan Haydar Diyab ont récemment révélé que la contrebande, entre 2013 et 2015, a vu 3,5 millions de kg de cigarettes passer par le seul port monténégrin de Bar. La « mafia du tabac » qui gérait ce réseau le faisait sous le couvert de la fabrique de tabac de Podgorica, « gérée jusqu'au février dernier par nul autre que l'Etat monténégrin ». Les connexions avec le dirigeant monténégrin n’ont cependant pas pu être prouvées : en 2004, Dusko Jovanović, le rédacteur en chef du quotidien monténégrin Dan, est retrouvé assassiné chez lui. Quatre ans plus tard, Ivo Pukanić, rédacteur en chef du journal croate Nacional, meurt dans une explosion à la bombe dans sa voiture. Tous deux étaient des témoins dans l’affaire qui visait le Premier ministre Milo Djukanović. Il était accusé d’organiser lui-même le trafic pendant le « Montenegro Connection ».

Plus grave encore, M Vesović explique que ce trafic alimente les finances de groupes terroristes islamistes : « aucun autre Etat n'a reçu autant de cigarettes monténégrines que la Libye. Il ne reste qu'à deviner pourquoi » ironisait-il dans une interview donnée à nos confrères de Sputnik. C’est se leurrer si on croit que la mission de l’alliance atlantique est toujours de « garder les Russes à l'extérieur, les Américains à l'intérieur et les Allemands sous tutelle » - comme l’avait définie son ancien secrétaire général britannique Hastings Lionel Ismay durant la guerre froide. L’organisation fait de plus en plus face à l'essor du terrorisme international, vrai danger pour ses populations. Aussi, faire rentrer au sein de l’organisation un pays ouvertement corrompu, qui traite avec ses pires ennemis, est un non-sens total. Est-il bien raisonnable de faire entrer le loup dans la bergerie ?