Intérêt général et droits constitutionnels

La démocratie est-elle la dictature de la majorité ?

La minorité doit-elle toujours se soumettre aux décisions de la majorité ou cette dernière doit-elle préserver systématiquement les droits de la minorité ? La réponse institutionnelle est donnée au cas par cas par le Conseil constitutionnel, chargé de juger si une loi est conforme ou non à la Constitution. Son analyse consiste à comparer les restrictions des droits constitutionnels imposées par la loi à l’intérêt général qui en est l’objectif. La principale difficulté naît de l’absence de définition précise de l’intérêt général dans les textes constitutionnels.

Cette question s’est posée en 1982, à propos des nationalisations décidées par le gouvernement Mauroy. La loi a été validée par le Conseil qui a jugé que la restriction du droit de propriété des actionnaires, inévitable pour atteindre l’objectif d’intérêt général visé par la loi, était compensée par une juste indemnisation. Le résultat a été une grave crise économique et financière en 1983. Le Conseil n’était pas compétent pour évaluer les effets économiques et sociaux de la loi de 1982.

Bien qu’il ne soit pas plus compétent maintenant en matière économique, les lois limitant des droits constitutionnels dans un objectif d’intérêt général se sont multipliées. La substitution de l’égalité réelle à l’égalité en droits a permis la création de droits-créances, la liberté d’expression est contrôlée par les lois mémorielles interdisant la contestation de vérités historiques établies politiquement, et le droit de propriété est limité par la loi de finance et les lois sur le patrimoine. Trois exemples :

La loi du 13 juin 2013 impose aux salariés du secteur privé d’adhérer à une assurance complémentaire santé et aux entreprises de financer la moitié de la cotisation. L’objectif est de diminuer les coûts et d’améliorer la protection sanitaire. C’est en pleine contradiction avec la liberté individuelle et la liberté d’entreprise, l’égalité en droits (les fonctionnaires, les indépendants et les retraités sont dispensés de cette obligation), et l’objectif est loin d’être atteint puisque les frais et taxes dépassent parfois 30% de la cotisation. Les lunettes sont ainsi soumises à 30% de frais et taxes sur l’assurance, plus les marges bénéficiaires de l’opticien et de la compagnie d’assurance, plus la TVA à 20%.

La loi de finance inclut un objectif de justice sociale définie par l’égalité réelle. Pour le Conseil constitutionnel, cet objectif justifie la redistribution des revenus qui consiste à donner à l’un l’impôt prélevé sur le revenu de l’autre. L’impôt de solidarité sur la fortune (ISF) est un prélèvement forfaitaire sur le patrimoine : l’ISF est en quelque sorte une nationalisation sans indemnisation.

Le droit de propriété, défini par l’article 544 du Code civil comme « le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements » est parfois complètement dénaturé. Des terrains à bâtir sont déclarés inconstructibles par un nouveau plan local d’urbanisme. Certaines collectivités territoriales abusent de leur droit de préemption pour acheter des terrains à un prix dérisoire ou empêcher des transactions afin de faire baisser les prix. Aucune indemnisation n’est prévue pour compenser ces restrictions du droit de propriété.

L’absence de contrainte financière à la restriction de droits constitutionnels ouvre la voie à ces dérives législatives et réglementaires. Pour éviter cette dérive, il faut donner une définition précise de l’intérêt général dans la Constitution, c’est-à-dire du rôle de l’État : cela pourrait être « la défense intérieure et extérieure de la France et le respect des biens et droits constitutionnels de tous ses citoyens ». Lorsque la restriction de droits constitutionnels est inévitable, elle doit être assortie d’une indemnisation systématique au profit des victimes d’une réduction de ces droits.

Toutes les mesures détaillées dans mon essai Un projet social-libéral pour la France (Libréchange, 2017) sont inspirées de ce respect des droits constitutionnels : elles substituent des cotisations volontaires aux prélèvements obligatoires (liberté individuelle), garantissent à tous un minimum de protection sociale financé solidairement par l’impôt (fraternité), suppriment les avantages sociaux et fiscaux (égalité en droits).