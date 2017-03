Internet 2017 .. 20 ans de retard

C bien l’auteur montrez nous donc une de vos réalisations

Meme pas un petit site ou un petit blog décroissant ?



Bon en ce moment le nec plus ultra c’est wordpress (sites et blogs)

wordpress.com GRATUIT

wordpress.org PAYANT mais plus performant

Et non pas google site qui vous espionne tant et plus

25% des sites mondiaux fabriqués ces derniers mois l’ont été avec wordpress

Ensuite les images ça se travaille (et du 300 dpi C bien)

Et ce qui fera la différence C la créativité, la navigation facile, la manière de commander et payer et les techniques de com