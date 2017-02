Internet hors Google, hors Facebook, hors Twitter .. ?

Pas tout-à-fait, en partie seulement ! Un nouveau modèle est en train de naitre sous nos yeux, pour l’instant assez largement inaperçu : le trading d’ADDD sur Internet. Trading qui, dans un contexte d’épuisement général de l’industrie de la réclame non digitale - on verra avec intérêt les sources compilées en pied - est très certainement promis à un bel avenir.

Sans compter que le mouvement de contestation envers la pub ne cesse de s’amplifier : pas la peine de convoquer les durs de la Décroissance, les casseurs ou Adbuster, il suffit pour vérifier de taper “ras-le-bol de la pub” dans le premier gopher venu (là ! je vous ai bien eu..)

Ce nouveau champ d’activités, pour recourir à une métaphore osée, serait au monde de la publicité monopolistique et instituée sur l’Internet, ce que le dealing de quartier est à l’industrie pharmaceutique (drugs en anglais ..)

L' ADDD serait aussi, à l'industrie impérialiste de la réclame, ce que le Samizdat et le Dazibao sont aux systèmes politiques répressifs et autres propaganda staffeln .. c'est dire sa légitimité !

ADDD quésaco ?

Le terme est encore presque confidentiel, mode de distribution oblige. Pour le dealer Lambda, comme pour son client, l’acronyme se comprend comme suit :

A : Annonce, affichage, poster (mais sur l’Internet bien entendu). Pas très-nouveau dira-t-on .. il convient de préciser que les annonces, les affichages en question répondent à une définition précise et pointilleuse : l’annonce, faite sur un ou plusieurs sites administrés par le dealer au profit de son client reprend simplement et in-extenso quelques éléments du site Internet du client : images et textes non modifiés, rien d’autre, si ce n’est, sur le site du dealer λ, un lien pointant vers le site de son client

D : Directionnelle. Dans le cadre de l’offre de base, le dealer λ propose une ou plusieurs annonces au service de son client, sur les différents sites “dealer” s’il en possède plusieurs, plus – c’est ce qui explique “Directionnelle” - un ou des liens pointant sur le site de son client

Pour avoir rencontré des traders en activité, j’ai pu constater que la transaction de base portant sur la mise en place d’une annonce ADDD associée à 7 ou 8 rétro-liens (backlinks) se négocie autour de 50 dollars .. Je ne développerai pas ici la théorie des rétro-liens ou backlinks, dont l’intérêt va bien au-delà de ce qu’en fait Google ! Il court, il court le furet .. Avec ou sans google, il court le furet !

D : Distribuée. Le trader λ dispose d’un ou plusieurs sites sur lesquels afficher (comme les abribus de JC Ducaux, mais sur l’Internet, avec une foultitude d’avantages ..). Ces sites d’affichage consacrés aux annonces ADDD et qui sont également des sources de backlinks, il les a faits lui-même, il les contrôle, utilisant pour cela des outils comme G-suite ou tout autre CMS en vue. Bien souvent, les traders - ou les dealers λ, comme vous voudrez - se sont associés et multiplient ainsi les possibilités d’affichage et de sourcing de backlinks.

D : le troisième D ! Dynamique. Dynamique à plus d’un titre ! Le trader fait des nouveaux traders, en même temps que des nouveaux clients, des furets courant et courant sur les chemins, parcourant les liens .. tout trader qui se respecte veille à ce que son client ait sa signature de mail en état de grâce .. Inutile de vous faire un dessin. Tout trader qui se respecte commence tout boulot de prospection, que ce soit pour trouver du client ou de l’associé, par dire et écrire : « regarder là .. et là .. et là .. cher prospect ». Que le prospect commande ou pas, il y a de fortes chance pour qu’il ait fait des clics sur les « là ! » ..

D : le quatrième D. Là ! c’est moi qui l’ajoute : il s’agit d’un système « Démerde », d’un vrai système D.. qui ne doit rien à l’industrie de la réclame, qui ne doit rien à Google (sauf pour les outils éventuellement), rien à FB, rien à la finance .. Que tout bon lampiste, jeune désoeuvré, femme au foyer, auguste retraité, minuscule entrepreneur, adolescent à l’orée, chômeur, auto-entrepreneur ou chevronné développeur peut mettre en place.

Moi qui suis formé au 360-20, à l’assembleur, à l’Algol (Alsacien-Cobol), moi qui ai vendu des 32 K de mémoires pour l’équivalent d’un millions d’Euros (mais des K-words faut dire, mots de 36 bits dont 4 de contrôle ..), Moi donc, je peux vous dire que j’ai voulu tester :

j’ai construit une dizaine de sites d’affichage en une dizaine de jours, des abrisbus simples, mais dans l’esprit ! Joliment arrangés ! Thématiques ! Région ! Pour les lieux d’accueil, gîtes et chambres d’hôtes principalement, mais pas que .. :

J’ai fait 10 clients en un peu plus d’un mois .. environ 10 heures de travail en tout, recherche, réflexion et transactions incluses ..

A partir de là, ce qui est tentant, et nous y réfléchissons, ce serait de structurer un petit réseau de traders λ .. des vrais dealers λ qui sauraient proposer et vendre les ADDD, mais qui s’embarrasseraient pas des abribus puisque ils seraient collectivisés, faits-pour en masse ..

Ces nouveaux bâtisseurs, ces nouveaux Decaux, Il leur faudra rester au niveau des pâquerettes, dans le simple, dans le système D, l'activité de personnes à personnes, l'esprit communautaire, participatif : un vrai monde de dealers, le marché à l’ancienne contre les géants de la “Grande Distribution”, pour le coup vraiment innovant, en phase avec ce qui se prépare.

3 observations pour terminer : Uno. la fiche de Ducaux l’inventeur des abrisbus et de l’affichage qui va avec : pas une seule fois le mot Internet dans son millier de mots laudateurs dans Wikipedia. Pas une seule fois ..

Secundo. Moi qui ai été formé au 360-20 .. je me rappelle que IBM, à l’époque, qui disposait de milliards pour maîtriser le futur à son profit, s’est fait doubler par un petit mec dans son garage .. Bill G ..

Je suis allé voir les Offices de Tourisme de ma région, les CCI, les – nombreuses – officines “en charge du Développement” .. Ils n'ont rien compris, pas un mot ..

Mais, tertio : In Fine, l’industrie de la réclame sur Internet pourrait fort bien se faire bousculer par le système D des dealers d'ADDD .. parce que, moi, j’ai testé et vérifié pour vous, sur le terrain comme disent nos élus. Mais .. je peux pas tout vous révéler d’un coup.

Montagnais

Citations graphiques

https://cdn.pixabay.com/photo/2015/01/11/07/05/moe-595958_960_720.png

https://static1.squarespace.com/static/51e2f86de4b0180cf3be09fe/55e33f9de4b0fe8647d07ccb/55e33fb9e4b05bc4c8a4658d/1440957481770/solange-brand-1966-cultural-revolution-16-photography-of-china..jpg

http://www.nellyrodilab.com/communication-marketing-innovation/laffichage-clandestin.html

Samizdat Dazibao

Le samizdat (en russe : самиздат) était un système clandestin de circulation d'écrits dissidents en URSS et dans les pays du bloc de l'Est, manuscrits ou dactylographiés par les nombreux membres de ce réseau informel.

http://golem13.fr/wp-content/uploads/2014/05/JcDecaux-concours.jpg

http://vignette3.wikia.nocookie.net/desencyclopedie/images/1/14/Il_court_le_furet.png/revision/latest?cb=20120229095310

http://www.ladamedepique.ru/article/petite-histoire-samizdats

http://www.blogdusucces.com/wp-content/uploads/2011/03/Bill-Gates.jpg

Sources

http://lesobservateurs.ch/wp-content/uploads/2016/02/foule-2-448x293.jpg

http://media1.ledevoir.com/images_galerie/de_180004_133177/image.jpg

http://www.lesartsdecoratifs.fr/francais/musees/musee-des-arts-decoratifs/collections/dossiers-thematiques/chronologie-de-la-publicite/petite-histoire-de-l-affichage/

http://cdn.static-economist.com/sites/default/files/images/print-edition/20131123_IRD001_0.jpg

http://www.tdg.ch/suisse/marche-publicitaire-encore-stagne-2016/story/14090554

http://www.inaglobal.fr/numerique/lu-sur-le-web/google-et-facebook-vampirisent-le-marche-publicitaire-en-ligne

https://www.nextinpact.com/news/103108-facebook-privilegie-histoires-authentiques-et-renforce-son-reseau-publicitaire.htm

“ La société tient aussi à afficher une plus grande transparence en matière publicitaire, après le tollé déclenché en fin d'année dernière. La raison : elle a admis fournir des chiffres publicitaires biaisés, prenant en compte des interactions estimées peu pertinentes par le marché publicitaire ”

http://www.journaldunet.com/ebusiness/publicite/1190718-google-et-facebook-captent-pres-des-deux-tiers-du-marche-digital-francais/

“ La patronne du Syndicat des régies Internet (le SRI), Sophie Poncin, s'inquiète donc de "l'assèchement du marché opéré par Facebook et Google" ”

http://www.strategies.fr/blogs-opinions/idees-tribunes/1055816W/publicite-digitale-mauvaise-impression.html

https://fr.wikipedia.org/wiki/JCDecaux

http://www.casseursdepub.org/