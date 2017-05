Islamisation au Royaume-Uni

L’attentat-suicide qui vient de frapper Manchester et a causé 22 morts est là pour rappeler que l’islamisme violent et l’islamisme politique vont souvent de pair, le second servant de terreau pour le premier. La Grande-Bretagne qui a longtemps fait preuve d’une grande tolérance pour l’islamisme politique paie désormais le prix fort pour ce qui est considéré par nos ennemis comme une faiblesse.

Les musulmans de Grande-Bretagne sont moins nombreux qu’en France : environ 3 millions de personnes (probablement le double chez nous). Mais, même s’ils ne sont pas regroupé dans des cités HLM, ils ont une forte tendance au communautarisme qui les amène à se regrouper au sein d’une même ville et d’un même quartier ce qui ne va pas sans poser de problème.

Les villes de Birmingham et de Manchester, anciennes zones industrielles en perdition en sont l’illustration : elles comprennent respectivement 22 % / 1 million d’habitants et 16 % de musulmans / 500 000 habitants. Les populations en question vivent en vase clos et pratiquent un islam relativement rigoureux, la plupart d’entre elles venant du Pakistan. Pratique qui se durcit chaque année, les habitants ne se mêlant pas aux anglais d’origine et le port de la Burka se généralisant.

Londres a longtemps été un centre refuge pour les islamistes de nombreux pays : le « Londonistan » formant une base arrière pour certaines organisations. Mais les attentats du métro de Londres en 2005 ont entraîné un serrage de vis certain. Même si les islamistes gardent pignon sur rue dans le pays.

D’autant plus, que ces derniers ne se contentent plus d’écoles particulières pour leurs enfants, et de tribunaux appliquant la charia au civil entre musulmans (à Birmingham), ils souhaitent désormais imposer leur vision au reste de la société : comme en Catalogne espagnole, il y a peu, des musulmans de Birmingham ont demandé à ce que l’on évite de promener les chiens dans les espaces publics, ces animaux étant impurs !

Dans un tel contexte, il est tout fait logique qu’une partie de cette population souhaite « aller plus vite », et c’est ainsi qu’il faut interpréter l’attentat de Londres où l’attaquant avait tué 5 personnes en les renversant et ce nouvel attentat de Manchester. Pour les plus extrémistes des islamistes, la voie politique n’est pas assez rapide, d’où les attentats récurrents promus ou non par Al Quaîda et le Groupe Etat Islamique : il s’agit de déstabiliser la société britannique (et les sociétés européennes en général) pour amener des représailles et des rétorsions afin de mieux souder sous leur coupe les musulmans présents sur le territoire britannique et gagner des nouveaux avantages.

Ils sous-estiment peut-être un peu la capacité de résistance d’une population anglo-saxonne. Autant les concessions obtenues ont été plus importante que chez nous du fait du droit à la différence des communautés, autant adviendra un moment où le peuple britannique deviendra sûrement plus combatif, et sûrement plus que nous ! Les années à venir seront à cet égard essentiel en Grande-Bretagne comme en France.