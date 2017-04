J’ai honte de mon peuple, mais le combat ne fait que commencer

Comment ce peuple peut-il porter au second tour de l’élection présidentielle un ancien ministre de Hollande, qui plus est : de l’économie ? Comment ce peuple qui hurle à la mort contre la loi travail peut faire confiance au type qui l’a porté et rédigé au nom de ses anciens employeurs et de leurs amis fortunés ? Comment un banquier de chez Rothschild peut-il avoir convaincu au point d’en sortir vainqueur de ce premier tour ?

Quand on donne le droit de vote à des cons, voilà ce qui arrive.

Hier j’étais monarchiste, aujourd’hui je comprends pourquoi. Aujourd’hui plus que jamais j’ai honte et je le dis, j’ai honte d’être Français. Oui je le sais, il ne faut jamais écrire en colère. Franchement c’est hallucinant, j’ai écrit plusieurs articles et même une vidéo pour essayer d’inciter mes concitoyens à étudier tous les programmes mais le jour même de l’élection il y avait encore trop de : moi je ne vote pas pour lui, je ne le connais pas. Combien d’entre nous clament haut et fort ne pas s’intéresser à la politique et courent voter pour des types qu’ils ne connaissent pas ? Avant de vouloir imposer la démocratie partout dans le monde il faudrait déjà qu’elle est un sens.

Je peux mieux comprendre les électeurs F.N. même si je pense qu’ils se font enfumer par un discours accrocheur qui n’aboutira à rien, mais je sais que c’est le vote contestataire par excellence. Ce peuple décidément ne comprend rien à rien et encore une fois je suis désolé de le dire mais quand on voit l’implication générale en matière de politique, nous avons les présidents que nous méritons. La démocratie n’a de sens que si chacun s’implique dans la vie politique du pays. Tant que les urnes seront majoritairement remplies par des « ignares économico-géopolitique » nous aurons des votes insensés et nous verrons se succéder au pouvoir, des gens assujettis aux financiers de leur campagne.

Les médias qui appartiennent aux milliardaires, l’école qui ment aux enfants et endort les consciences politiques, la lâcheté des gens qui feraient tout pour conserver leur canapé au lieu de se battre pour leurs droits, tout cela fausse le jeu démocratique et permet aujourd’hui à un escroc d’être au second tour de l’élection présidentielle. J’en ai ras-le-bol de partager ma nationalité avec des gens qui réfléchissent avec leurs pieds et crachent sur leurs propres convictions. C’est ce même peuple qui est descendu dans la rue pour contester la loi travail qui aujourd’hui place l’un de ses principaux rédacteurs à deux doigts de l’Élysée.

Si je n’avais pas d’enfant je plierais bagage et demanderais l’asile politique à la Russie ou au Danemark. Je ne veux pas être gouverné par un banquier, ni par la fille de Le Pen même si c’est mieux et encore pas sûr !

Alors que faire ? Je n’ai pas pour habitude de parler de moi mais je ne connais que trop la galère, et dans ma condition d’ouvrier je sais que nos salaires ne sont pas à la hauteur et nous enfoncent dans la dette en nous étouffant de toute part. Pour ma part je pense qu’il est temps pour moi de sortir de ce système qui me contraint et me limite dans mes actions, quitte à en profiter un maximum puisque de toute façon c’est ce même système qui nous enfume et tant qu’il y aura des types qui cumulent des milliards je ne culpabiliserais pas pour une allocation. Je vais écrire et tout faire pour en vivre afin de m’émanciper. Et dans un deuxième temps, je vais me battre à coup d’articles, de tracts, de vidéos afin que dans 5 ans si nous ne sommes pas en guerre d’ici là, les gens prennent conscience de la réalité au-delà de la sphère qui a accordé sa confiance à Asselineau. Pour la première fois de ma vie je vais m’encarter, je vais participer à toutes les manifestations auxquelles je pourrais. Je ferais tourner tout ce qui me semble être la vérité et m’acharner à éveiller les consciences. Bref, pour moi et malgré la gifle, le combat ne fait que commencer. Je me sentais contestataire, je me sens aujourd’hui résistant. Il faut libérer la France du joug de la finance, de l’influence des États-Unis et de cette propagande qui pousse mes concitoyens à voter pour des corrompus et des manipulateurs. Si nous étions éduqués dès le plus jeune âge comprendre la politique, Macron ne serait pas au deuxième tour. Si les gens avaient vraiment pris le temps de consulter l’ensemble des programmes et de les comprendre, Asselineau ne plafonnerait à 1%.

Mes amis, nous sommes de plus en plus à comprendre et à nous informer autrement grâce à internet. Cette élection n’aura pas été veine ne le croyez pas. Un mouvement est né, un autre courant de pensée qui n’est ni celui du repli national, ni celui de l’ouverture brutale. C’est le courant de la justesse et de la vérité. Je fais confiance à Asselineau pour continuer son combat et aussi misérable que je sois, je compte bien l’aider de mon mieux. N’oublions pas mes amis que tous les votes comptent et tant qu’il y aura des gens qui se contenteront de la télé pour s’informer, tant qu’il y aura des gens pour aller voter à l’aveugle rien ne changera.

Je n’ai jamais eu autant conscience de la stupidité et de la lâcheté de mes compatriotes depuis mon passage (très bref) à la C.G.T. Notre mission et je m’adresse à tous les gens de bonne volonté et d’éveiller les consciences. J’agis sous un pseudonyme : ChroniquesHumaines, mais je m’appelle MURTAS Antoine et en ce 24 avril 2017, j’entre en guerre contre la haute-finance, je prends la plume contre l’exaspérante ignorance politique de mes compatriotes. Je vais me battre pour que mes enfants n’aient pas à le faire et j’invite tous ceux qui le pensent à se joindre à moi, à nous, à tous ceux qui n’acceptent pas cette politique d’enflures au service de malfaiteurs.

Je ne voterais pas au deuxième tour, mon seul objectif est de changer les choses. En ce soir de désespoir, je ne me laisse pas abattre. Tout n’est pas perdu et nous serons dans la rue pour nous faire entendre. Nous ne devons rien lâcher, nous allons subir la déréglementation du travail et la privatisation de la sécurité sociale mais nous ne nous laisserons pas faire. Si nous voulons une vraie démocratie il faut reprendre le pouvoir. Nous sommes le peuple, alors reprenons notre place et ne nous laissons plus berner par ces escrocs.

J’en appelle à toutes les bonnes volontés mais surtout à la jeunesse, parce que ce demain sera le vôtre, soyez par pitié moins manipulables que les générations qui vous ont précédé la mienne comprise.

Merci à Asselineau pour son travail et je tiens à dire aux électeurs de Macron et Fillon que je ne les blâme pas non, je les plains.

Nous sommes la résistance.

« Mettez dix philosophes d’un côté et onze imbéciles de l’autre : en démocratie, les imbéciles l’emporteront ! » Jacques Brel.