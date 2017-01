J’ai voté utile le 22 janvier 2017, j’ai voté Hamon

Considérant que, selon toute vraisemblance, aucun des 7 candidats à la primaire de la Gauche ne sera qualifié pour le second tour de la présidentiel de 2017, il m'a fallu, malheureusement, voter très utile.

Considérant que je ne voulais pas à avoir à choisir entre Le Pen ou Fillon, comme je l'avais fait en 2002 en votant Chirac, j'ai donc décidé de voter, ce dimanche, pour un candidat dont je ne partage pas, du tout, les valeurs de gauche.

J'ai donc voté pour que, indirectement, Macron ou Mélenchon bénéficie de mon vote, absurde, ce 22 janvier. Tous les deux sont de Gauche. L'un à sa droite, l'autre à sa gauche. L'un est plutôt social-démocrate, l'autre pas du tout. L'un est pour l'Union européenne, l'autre pas du tout. Or, je suis sociale-démocrate et européen fédéraliste. J'ai donc voté, ce dimanche 22 janvier 2017, pour que le plus européen de ces 2 représentants de gauche, soit au second tour de la présidentielle de 2017.

C'est la première fois de ma vie, déjà bien remplie et commencée au PSU, que je dois faire un vote utile, à 2 ou 3 bandes. Et écarter, dès le premier vote, le candidat de mon choix.

Comment cela a-t-il été possible ?

Le quinquennat de François Hollande a mal commencé, exactement comme celui de Sarkozy. Histoire de fesses sur histoire de cul(s) : Trierweiler contre Ségolène et puis le scooter pour rejoindre l'actrice Gayet.

Comment Hollande aurait-il eu le temps d'expliquer, à ses électrices et électeurs, qu'il fallait absolument redresser les comptes publics et la France, que Fillon et Sarkozy ont laissée au bord du gouffre, alors qu'il était pris (Hollande) dans des histoires de cul(s) jour et nuit. Impossible !

Comment, un Premier ministre, sans envergure ni charisme naturel, pouvait expliquer ce que Hollande n'avait pas le temps d'expliquer, pris qu'il était dans ses histoires amoureuses !

Dès lors, celles et ceux qui avaient voté pour Hollande n'ont pas compris pourquoi, il ne nationalisait pas les banques, n'interdisait pas les licenciements, n'instaurait pas un certain protectionnisme, ne créait pas un revenu universel, etc.

Tout n'est pas mauvais dans le bilan économique et social de François. Loin de là. Mais ses histoires de cul(s) et de fesses, et pour certains, de gauche, le mariage pour tous, ont tout balayé.

Inutile pour moi d'aller plus loin dans ce papier. J'entends déjà les vociférations des plus modérés et les insultes de ceux qui ne le sont pas tout. Pourtant, beaucoup de ceux-là se disent démocrates et bien sûr, de Gauche !

Quoi qu'il en soit, j'espère que mon vote utile, à 2 ou 3 bandes, fera que le premier tour de la présidentielle ne soit pas un plébiscite pour Fillon. Pour cela, je voterai à nouveau utile le 29 janvier, c'est-à-dire Hamon !