J’en Neymar !!!

J'en est marre du Neymar à toutes les salsas... Bon, c'est mieux que l'an passé ; avec la burqa qu'avait occupée les maires demeurés et le populo haineux tout l'été ; cette fois ci c'est un footeux, un pousse ballon à 300 millions... Depuis des jours c'est l'histoire de la pucelle, qui veut, qui veut pas ; il vient, il vient pas, on interview le père, le manager, son chien, la gamelle du chien, les croquettes, le poisson rouge de sa concierge à Barcelone ; les espagnols ont les boules maousses, ce traitre qui quitte le Barca, pour ces pouilleux de qataris de Paris de tous les saint germain et cousins toutin !

"Le monde vient de changer" avec la signature de Neymar au PSG : la presse française s'enflamme". "Un roi à Paris", pour L'Equipe", "A lui Paris", pour Le Parisien, "Neymar, le transfert de tous les records" pour Le Monde.

J'ajouterais si j'osais ma touche perso : Paris outragé ! Paris brisé ! Paris martyrisé ! Mais Paris Neymarisé !

C'est vrai, depuis que l'auguste coureur de ballon rond à mis les crampons sur le sol du pays d'Emanuel Jupiter, ya un vrai embouteillage de dieu vivant vivace cheu nous en gauloiserie.

Faut dire aussi que le Neymar jr est un chrétien affirmé, un chrétien évangélique, un de ceux qui gueulent dans les églises des alléluia les mains levées vers le ciel et qui entrent en transe... Neymar parle de sa foi en disant : "La vie n'a de sens que lorsque notre idéal le plus élevé est de servir le Christ !". Il poste aussi avant chaque match une photo sur son compte Instagram en la commentant d'un : "Que Dieu nous bénisse et nous protège"... Et que tous les saints du paradis s'occupent bien de mes pépettes, ajoute t il en aparté, amen la caisse !

"Fumigènes et chants : grosse ambiance devant l'hôtel de Neymar à Paris après sa signature pour 5 ans" Les supporters amassés devant le palace 5 étoiles à matelas n'en peuvent plus, trop de bonheur... en oubliant l'inflation qui va suivre concernant le prix des places au stade... Mais bon, notre époque ne fait plus trop attention à - "cause et effet -" ; voir nos dernières élections.

Donc le Neymar à canard, va se patauger du 30 millions de eurroro par mois ; c'est légèrement plus que ce que je palpe en... 6 générations de Zeter laborieux. Mais ne gâchons pas la fête ; le stade sera plein, les VIPs vipizés, le champagne coulera à flot, les masses devant Bein TV du Qatar descendront fortes cervoises et patates chips et pendant ce temps là, les grands méchants tireur de ficelle organiseront dans notre dos la marche du monde - en avant marche et faite pas le Macron !!!

Le 1er match à domicile pour paris c'est ce weekend, qui rencontre Amiens avec un budget de 20 millions annuel. Donc, le Neymar devra se coltiner les 11 gugusses smicards du snord tout seul comme un grand, un gland ?

Pas si gland que ça le Neymar de café, car il a raison, il vit une époque de cocus, heureux de se faire empapaouter, donc, il est jeune il est beau et ramasse de la galette à faire vivre des Neymar pour les 10 générations à venir ; à sa place ferais-je la fine gueule ?

Bon et aussi ce mec va générer vachement de business, exemple les maillots floqués à son nom se vendront dans les 100 euros pièce ; Yes ! vous avec bien lu, 100 balles pour un teeshirt marqué "10 - Neymar" Fly qatari". Le prix des places vont flamber disais-je, les droits TV vont skyroquer, et tout un business marchandising annexe va éclore comme un edelweiss sur un tas de fumier !

Des jeux, des jeux ! Oui mais des Panzani oups ! des Qatari oui !