J’irai cracher sur vos tombes

C'est ce que s’apprêtent à faire moult censeurs qui ne supportent pas la une de Charlie hebdo.

Les anti Charlie se déchainent, et ce n'est qu'un début, quelques hommes politiques, les militants de gauche, Le Fol en tête d'extrême gauche, les islamo gauchistes, les fondamentalistes, les salafistes, interviennent, leur plume trempée dans la censure et la haine.

On sait comment ce journal satirique fonctionne, aller le plus loin possible, jusqu'où la loi le permet, vulgaire souvent, de mauvais goût, parfois aussi, irrespectueux toujours, choquant aussi seulement si on le voit au premier degré, se foutant complètement du pas d’amalgame, du pas de stigmatisation, du politiquement correct comme de ses premières chaussettes.

Changeant de cible au gré de son humeur de son humour et des événements.

Mais en France, la liberté d'expression est encore de mise, le blasphème n'est pas condamnable, ce sont nos règles nos lois, respectons les, si on n'aime pas, on n'achète pas, on ne regarde pas.

On traite les journalistes de charlie Hebdo d'Islamophobes et de racistes, là c’est de l'amalgame, on peut critiquer et ne pas aimer une ou les religions sans être raciste, ce sont deux chose distinctes, et dans la satire, on va aussi loin que la loi le permet, c'est la règle du jeu.

Certains chez Charlie hebdo pensent qu’il n'y a pas assez de critiques de l'Islam, que cette censure dès qu'on parle d'Islam et qu'on se fait traiter de raciste est négative. Cette attitude empêche l'Islam de s'éloigner complètement des Fondamentalistes et salafistes de tous poils et bien sûr de la radicalisation et du terrorisme et ne lui permet pas de se moderniser sur certains aspects.

C'est une approche du problème qui peut se discuter, des réflexions qu'on ne doit pas s’interdire, dans tous les cas.

Un spectacle monté d'après un écrit testament de CHARB

« Lettre aux escrocs de l'Islamophobie qui font le jeu des racistes »

http://culturebox.francetvinfo.fr/theatre/theatre-contemporain/un-spectacle-sur-un-texte-posthume-de-charb-annule-a-lille-et-refuse-en-avignon-254269

s'est vu interdire dans la plupart des municipalités, respect du politiquement correct et crainte de réactions violents, est ce normal ?

Personnellement je n'ai jamais été un fan de Charlie hebdo. Je n'ai pas défilé en criant je suis Charlie ou autre chose, mais là, en mémoire des 12 morts assassinés par les frères KOUACHI,

dont Cabu, Wolinski, Charb, Tignous, Honoré, Maris,

je m’élève contre ceux qui veulent cracher sur leur tombe.