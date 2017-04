Jared est « pire qu’un démocrate »

Pour comprendre les évolutions de la politique étrangère américaine et son spectaculaire virage à 180° sur la question syrienne, il est nécessaire de suivre les innovations récentes de la terminologie dans le champ des « noms d’oiseaux » chez les courtisans de la Maison Blanche.

Pour la première leçon, nous vous proposons l’étude deux néologismes qui semblent fournir la clé des échanges de courtoisie dans l’entourage de Trump : « cuckersative » et « globalist ».

Cuckservative : mot valise forgé à partir de « cuckhold » (cocu) et « conservative » (conservateur/réactionnaire). Ce déterminant connait un réel succès dans les familles de pensée de la droite américaine. Il est utilisé comme variante du raccourci plus ancien « RINO », acronyme de « Republican In Name Only » (Républicain seulement de nom), ce qui permet d’éviter les répétitions et d’ajouter du piment grâce à l’allusion sexuelle qu’il contient.

Globalist : de « globalisation » (bizarrement traduit en Français par « mondialisation »). Ce terme est utilisé fréquemment pas les partisans nationaliste de la tendance trumpiste d’extrême-droite pour agresser leurs contradicteurs, mais il a été plusieurs fois critiqué dans son emploi pour être chargé (sans que cela soit transparent) de sous-entendus anti-sémites.

L’innovation linguistique est la caractéristique majeure d’une société en ébullition culturelle, et il faut maîtriser l’emploi de ces deux qualificatifs pour apprécier la saveur et la profondeur des propos de Steve Bannon notoirement antisémite) au cours d’un affrontement récent avec le gendre de Donald Trump : Jared Kushner (qui se trouve être juif, ce qui n’est pas sans importance dans la péripétie). Les deux hommes échangeaient leurs idées concernant leurs conceptions idéologiques totalement opposées sur la politique de la Maison Blanche.

Le site internet « The Daily Beast » rapporte qu’une personnalité (qui souhaitait garder l’anonymat) avait été choquée par les propos de Bannon : « Récemment, il a traité Jared de « globalist » et de « cuck » ! Il a vraiment dit « cuck », comme dans « cuckservative ». Une grosse bagarre vient de commencer à propos des objectifs politiques concernat le commerce international, la couverture de santé, l’immigration, les impôts et le terrorisme ».

Un autre acteur de la scène politique de Washington a ajouté que Steve Bannon « pense que Jared est pire qu’un démocrate (sic)… Steve a des convictions très particulières à propos de ses convergences de points de vue avec Trump. Et ça fait longtemps qu’il considère M. Kushner comme un obstacle majeur pour faire avancer cette complicité avec le président ».

Cette mise à jour de votre « american english » ne vous donnera pas la clé des évolutions géopolitiques les plus actuelles, mais la « tératomachie » qui se déroule dans les couloirs de la capitale impériale n’est pas faite pour rassurer su l’avenir.